Zandberg: Rząd nie potrafi postawić się żadnemu wpływowemu, silnemu środowisku

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„To jest rząd, który po prostu nie potrafi postawić się żadnemu wpływowemu, silnemu środowisku i w związku z tym nie wprowadza zmian” – ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg, poseł i współprzewodniczący Partii Razem. Polityk wskazał, że „rząd planuje zmiany na czas, kiedy już nie będzie rządzić”, bo – jak ocenił – „jak na razie ten rząd robi w ostatnich miesiącach wszystko, żeby przestać rządzić”. „Jak patrzę na bilans tego rządu, to podsumowuję go słowem 'rozczarowanie'” – podsumował.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.

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