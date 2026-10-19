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„Jarosław Kaczyński próbuje reaktywować trupa pod tytułem: antyrządowa emocja społeczna” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł Krzysztof Śmiszek, komentując spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem liderowi PiS-u nie uda się zbudować wokół tego szerszego frontu. Polityk Nowej Lewicy wskazywał na naszej antenie, że w jego przekonaniu sytuacja dot. TK zmierza ku normalizacji, która jest „kwestią dni, najdalej tygodni”.

Na zdjęciu Jarosław Kaczyński na proteście przed TK. Krzysztof Śmiszek ocenia, że prezesowi PiS nie uda się zgromadzić wokół TK szerszego frontu poparcia (fot. Wojciech Olkuśnik/East News/Piotr Mazur/RMF FM)

Na zdjęciu Jarosław Kaczyński na proteście przed TK. Krzysztof Śmiszek ocenia, że prezesowi PiS nie uda się zgromadzić wokół TK szerszego frontu poparcia (fot. Wojciech Olkuśnik/East News/Piotr Mazur/RMF FM)

Krzysztof Śmiszek: Jarosław Kaczyński próbuje reaktywować trupa Czas: 20:31

RMF FM

Krzysztof Śmiszek mówił w Porannej rozmowie w RMF FM, że ludzie mają prawo protestować pod Trybunałem Konstytucyjnym, ale jego zdaniem Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się zgromadzić wokół tej sprawy 4, a nie 400 tysięcy osób.

Jarosław Kaczyński przestrzelił, nie zbuduje się na obronie Trybunału emocji – wskazał nasz gość.

Zawsze w takim zamieszaniu, w takim agresywnym tłumie czy w tłumie, który jest bardzo dynamiczny, może dochodzić do jakiegoś przekroczenia zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony – mówił Śmiszek, odnosząc się do sytuacji z zatrzymaniem obecnego na zgromadzeniu przed TK Piotra W., na którego aresztowanie nie zgodził się warszawski sąd.

Polityka Nowej Lewicy cieszy, że dyskusja nt. TK przenosi się z polityków na samych sędziów, którzy, jak tłumaczył, po to zostali wybrani, by sami decydowali, jak Trybunał będzie funkcjonował.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM wskazywał jednak, że nawet jeśli prezes TK Bogdan Święczkowski, decyzją samych sędziów, zostanie odwołany, a Maciej Berek dopuszczony do orzekania, to wówczas prezydent i obecna opozycja będą mówili o „nielegalnym przejęciu Trybunału”. Nie da się nie uznawać orzeczeń, które są wydawane przez Trybunał, który sam się oczyścił, a nie oczyścili go jakoś, nie wiem, najazdem, politycy – kontrował Śmiszek.

Będzie „nowa Jałta”?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy USA dogadają się z Rosją kosztem Ukrainy, analogicznie do układu jałtańskiego, na którym przehandlowano los Polski.

Tego bym się obawiał, natomiast są trochę inne warunki historyczne i geopolityczne. (…) Mamy silną Europę, która wspiera Ukrainę i nie da się pominąć pomimo tych prób dezawuacji przez Trumpa – powiedział Krzysztof Śmiszek.

„Druga Jałta” w Shenzhen? Tajemnicza propozycja z Kremla Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował zorganizowanie w listopadzie spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Według doniesień „Wall Street Journal”, rozmowy miałyby dotyczyć zakończenia konfliktu w…

Nasz gość wskazał, że za dwa tygodnie w USA odbędą się wybory, w których prawdopodobnie prezydent Trump „dostanie wciry”. To będzie oznaczało, że jego mandat do negocjowania podziału świata na różne strefy wpływów będzie trochę mniejszy i też ci więksi partnerzy będą mieli tego pełną świadomość – stwierdził Śmiszek.

Nic o Ukrainie bez Ukrainy – dodał, mówiąc zarazem, że Polska musi „dobrze trzymać” ze Stanami Zjednoczonymi, za co „słono płacimy”.

Wraca temat aborcji

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, po uzgodnieniach z premierem Donaldem Tuskiem, doprowadził do wznowienia prac komisji zajmującej się kwestią aborcji. We wtorek ma być zaprezentowany stosowny raport.

Czy sprawa jest już ustalona z PSL-em, który sprzeciwia się liberalizacji prawa aborcyjnego?

Jestem przekonany, że te rozmowy, które toczą się cały czas z PSL-em, przyniosą efekt – powiedział europoseł Krzysztof Śmiszek. Wierzę głęboko, że wielu posłów PSL-u będzie w stanie poprzeć ustawę, która przywraca ten porządek prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego – dodał, nawiązując do tzw. kompromisu aborcyjnego.

Osobna lista Lewicy i „kordon sanitarny” dla Brauna

Nowa Lewica będzie miała swoją osobną listę – powiedział Krzysztof Śmiszek a propos przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Polityk zapowiedział, że 15 listopada we Wrocławiu odbędzie się „wielka konwencja dla młodych ludzi o progresywnych poglądach”.

Pytany, czy Grzegorz Braun zostanie skazany, Śmiszek wskazał, że „nie ma innej opcji”.

Grzegorz Braun jest patologią polityczną. Jest osobą, która nie tyle powinna być doceniana przez prezydenta w sposób skandaliczny, tylko być powinna otoczona kordonem sanitarnym, bo tego typu osoby nie reprezentują żadnych wartości, o których mowa w konstytucji – powiedział. Na zarzuty, że kordony sanitarne, np. w przypadku AfD czy Marine Le Pen, nie sprawdzają się, gość Porannej rozmowy odpowiedział, że „nie sprawdza się także normalizowanie i romantyzowanie tego typu poglądów”.

Najważniejsza jest walka, konfrontacja z takimi poglądami, a nie uznawanie, że skoro mają 10 proc. poparcia, to trzeba ich brać pod uwagę – podsumował.

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