„Sąd przyznał nam rację”. Jest decyzja ws. tymczasowego aresztu dla Piotra W.

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„Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt dla Piotra W., zatrzymanego w piątek w okolicy Trybunału Konstytucyjnego” - poinformowała w niedzielę mec. Magdalena Prządka-Leszczyńska, reprezentująca mężczyznę. Według policji zatrzymany w piątek w okolicy Trybunału Konstytucyjnego mężczyzna miał zaatakować funkcjonariuszkę.

„Areszt to ostateczność, a nie poczekalnia do prokuratora” – komentowała decyzję sądu mec. Magdalena Prządka-Leszczyńska.

O miesięczny areszt dla Piotra W. wnioskowała Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. Posiedzenie aresztowe odbyło się w niedzielne południe w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście.

„Sąd nie uwzględnił absurdalnego wniosku prokuratury o areszt dla Piotra W. i podzielił stanowisko obrony. Pan Piotr po ponad 50 godzinach wraca do domu” - napisała mec. Prządka-Leszczyńska w serwisie X.

Prządka-Leszczyńska wskazała, że do zastosowania środka w postaci tymczasowego aresztowania konieczne jest spełnienie łącznie warunków: przesłanki ogólnej (chodzi np. o zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania), przesłanki szczególnej (np. kiedy zachodzi obawa, że zatrzymany będzie mataczył), braku przesłanek negatywnych oraz wykazania przez organ, że żaden inny środek o charakterze wolnościowym nie zabezpieczy prawidłowego toku postępowania karnego.

W tej sprawie nie ma ani jednej przesłanki, która pozwala pozbawić człowieka wolności przed wyrokiem, a z całą pewnością nie zostały one spełnione łącznie. Sąd przyznał nam rację - wskazała adwokat.

Zemdlał, gdy usłyszał, że prokuratura będzie wnioskować o areszt. Piotr W. przewieziony karetką do szpitala Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście ma dziś złożyć w wniosek o miesięczny areszt dla Piotra W. Według policji zatrzymany w piątek w okolicy Trybunału Konstytucyjnego mężczyzna miał zaatakować funkcjonariuszkę.

Kaczyński: Tej władzy trzeba zawsze patrzeć na ręce

Decyzję sądu skomentował prezes PiS. Jarosław Kaczyński we wpisie w mediach społecznościowych napisał, że dzięki interwencjom obnażono „kłamstwa, przemoc i łamanie zasad towarzyszące zatrzymaniu p. Piotra w miniony piątek”. „Nawet sąd nie był w stanie przychylić się do absurdalnego wniosku prokuratury Żurka o tymczasowy areszt dla człowieka potraktowanego w sposób przestępczy przez ludzi Tuska i przez to głównie poszkodowanego w tej sprawie. Każde znaczące zwycięstwo zaczyna się od pierwszego kroku. Krok po kroku… Dla Polski” - dodał szef PiS.

Kontrowersyjna interwencja przy Marszałkowskiej

Piotr W. został zatrzymany w piątek przy ul. Marszałkowskiej przez policjantów zabezpieczających zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Według policji zaatakował funkcjonariuszkę, która doznała urazu głowy i trafiła do szpitala.

W sobotę Komenda Stołeczna Policji opublikowała nagranie z kamery funkcjonariusza uczestniczącego w interwencji. Widać na nim, że mężczyzna nie odpowiada na prośbę o okazanie dokumentu, następnie odpycha policjantów i ucieka. Zostaje obezwładniony w przedsionku lokalu przy Marszałkowskiej. Krzyczy: „napadli na mnie” i „dusisz mnie”. W trakcie przeszukania zatrzymanego okazało się, że miał przy sobie nóż. Politycy prawicy kwestionowali przebieg zatrzymania.

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa manifestacja środowisk związanych m.in. z PiS. Zgromadzenie zabezpiecza policja.