Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym narasta. Co dalej?

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy europosła Krzysztofa Śmiszka o pogłębiający się kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Spór o ślubowanie nowo wybranych sędziów, kompetencje prezydenta Karola Nawrockiego i działania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego zaostrza konflikt między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim. Czy jest szansa na przełamanie impasu i przywrócenie Trybunałowi zdolności do sprawnego działania? Kto powinien rozstrzygnąć spór o legalność procedury? Jakie konsekwencje będzie miał dalszy konflikt wokół jednej z najważniejszych instytucji?

Po ponad dwóch latach przerwy sejmowa komisja zajęła się przepisami dotyczącymi częściowej dekryminalizacji pomocy w aborcji oraz przywrócenia możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkich wad płodu. Za wznowieniem prac stał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który porozumiał się w tej sprawie z premierem Donaldem Tuskiem. Czy projekty mają szansę na dalsze procedowanie i głosowanie w Sejmie? Czy koalicja rządząca zdoła porozumieć się z PSL, a jeśli tak, to na jakich warunkach? Jak po kolejnych miesiącach politycznego impasu możliwy jest kompromis w sprawie prawa aborcyjnego?

Nie zabraknie także tematu unijnego projektu EU KIDS Act, który wywołuje sprzeciw części środowiska twórców gier komputerowych. Związkowcy alarmują, że nowe regulacje mogą zagrozić niezależnym producentom, ograniczyć swobodę twórczą i zwiększyć kontrolę nad aktywnością użytkowników w sieci. Podnoszą również obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Czy ochrona dzieci w internecie może oznaczać nadmierną ingerencję w wolność twórców i odbiorców? Jak pogodzić bezpieczeństwo najmłodszych z prawem do prywatności i swobodą korzystania z kultury cyfrowej?

Poruszymy również kwestię przyszłości unijnego budżetu. Podczas europejskiej debaty nad wieloletnimi ramami finansowymi pojawiła się propozycja, by odejść od siedmioletniego cyklu budżetowania na rzecz krótszych, np. czteroletnich okresów. Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują na szybko zmieniającą się sytuację geopolityczną i gospodarczą. Czy krótsze budżety pozwoliłyby Unii sprawniej reagować na kryzysy? Jak taka zmiana wpłynęłaby na przewidywalność finansowania unijnych programów i interesy Polski?

Na Poranną rozmowę zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale YouTube.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie umknęła Ci żadna rozmowa.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.