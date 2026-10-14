Kołodziejczak pod lupą: Co działo się w resorcie? Odpowie minister rolnictwa

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Stefana Krajewskiego o doniesienia ws. byłego wiceministra rolnictwa, który rzekomo miał stosować mobbing. Czy przełożeni wiedzieli o zastrzeżeniach wobec Kołodziejczaka? Dlaczego w grudniu 2024 r. minister Czesław Siekierski ograniczył kompetencje swojego zastępcy?

Stefan Krajewski gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Porozmawiamy również o projekcie budżetu na 2027 rok. Dlaczego na KRUS ma trafić niemal 3 miliardy złotych więcej, a rezerwa na pomoc rolnikom ma zostać zmniejszona o około 600 milionów złotych? Jakie będą konsekwencje tych zmian dla polskiej wsi i gospodarstw rolnych?

Nie zabraknie także tematu cen zbóż. Prognozy wskazują, że ceny pszenicy mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Na sytuację wpływają słabsze prognozy zbiorów w Unii Europejskiej oraz ataki Rosji i Ukrainy na infrastrukturę eksportową nad Morzem Czarnym. Jak duże wzrosty cen nam grożą? Czy konsumenci muszą przygotować się na droższe pieczywo i inne produkty spożywcze?

Zapytamy również o unijne negocjacje akcesyjne Ukrainy i Mołdawii. Kolejne obszary rozmów obejmują między innymi gospodarkę, rynek pracy i usługi, a wśród pozostałych tematów są rolnictwo i klimat. Czy wejście Ukrainy do Unii Europejskiej może stanowić zagrożenie dla polskich producentów rolnych? Jakie warunki powinny zostać spełnione, by chronić interesy polskiej wsi?

Nie zabraknie także tematu prawa łowieckiego i najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją dziś polscy rolnicy.

Na Poranną rozmowę w RMF FM zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

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