Kiedy zmiany w egzaminach na prawo jazdy? Odpowie minister infrastruktury

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Dariusza Klimczaka, co czeka kandydatów na kierowców. Kiedy nowe zasady egzaminów na prawo jazdy wejdą w życie? Jak będzie wyglądał egzamin po zmianach? Czy ministerstwo planuje także inne ułatwienia dla kandydatów na kierowców?

Porozmawiamy także o nowych zasadach dla początkujących kierowców, które zaczną obowiązywać od 3 września. Nowych kierowców czeka okres próbny, a osoby, które uzyskają prawo jazdy przed ukończeniem 18 lat, będą musiały przez pewien czas prowadzić samochód w towarzystwie doświadczonego pasażera z prawej jazdy. Czy nowe przepisy rzeczywiście poprawią bezpieczeństwo na drogach? Dlaczego początkujących kierowców będzie obowiązywał całkowity zakaz prowadzenia po alkoholu? Jak policja ma traktować minimalne wskazania alkomatu i problem tzw. alkoholu resztkowego?

Zapytamy też o Centralny Port Komunikacyjny. Pojawiają się informacje o poważnych opóźnieniach w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. tunelu kolejowego, pasów startowych i dróg kołowania. Czy CPK jest zagrożony opóźnieniem? Jakie są problemy ze współpracą z libańską firmą Dar Al-Handasah? Czy projekt lotniska i kolei dużych prędkości zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem?

Porozmawiamy również o nowych pociągach i problemach z internetem w składach PKP Intercity. Przewoźnik testuje łącze satelitarne, w tym rozwiązania Starlink, które w przyszłości mogą być wykorzystywane w nowych i modernizowanych pociągach. Kiedy pasażerowie mogą liczyć na stabilne połączenie z siecią podczas podróży? Czy resort rozważa wykorzystanie technologii satelitarnej na większą skalę?

Padnie też pytanie o wspólną listą wyborczą Polskiego Stronnictwa Ludowego z Koalicją Obywatelską. Czy są w tej sprawie prowadzone rozmowy? W jakiej konfiguracji wystartują ludowcy?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.