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Czy Polska może liczyć na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy? Wiceszef MON gościem RMF FM

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 2 września (19:00)

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Pawła Zalewskiego o serię niepokojących incydentów w Niemczech. W ciągu kilku godzin doszło tam do dwóch prób sabotażu infrastruktury energetycznej. Co o tej sprawie wie polski MON? Zapytamy także, czy Polska może liczyć na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy?

Czy Polska może liczyć na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy? Wiceszef MON gościem RMF FM
Paweł Zalewski, fot. Jakub Rutka /RMF FM

Z Pawłem Zalewskim porozmawiamy o amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Marcin Przydacz zarzuca MON brak wystarczającej aktywności w rozmowach z Amerykanami i pyta, czy resort powołał specjalny zespół negocjacyjny w sprawie przyszłości wojsk USA w Polsce. Czy taki zespół rzeczywiście działa? Czy Polska może liczyć na zwiększenie, a nie zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy?

Zapytamy również o polski udział w programie DCA, czyli Dual Capabilities Airborne, będącym elementem drogi do NATO-wskiego Nuclear Sharing. Co w praktyce oznacza udział Polski w tym programie? Czy zwiększa on nasz udział w nuklearnym odstraszaniu NATO i jakie są jego konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski?

Na koniec zapytamy o relacje w koalicji rządzącej i przyszłość Polski 2050. Czy obecny układ polityczny jest stabilny? I jak wiceszef MON widzi swoją przyszłość?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale Youtube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.


Źródło: RMF24
Tagi: Paweł Zalewski
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