Czy Polska może liczyć na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy? Wiceszef MON gościem RMF FM

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Pawła Zalewskiego o serię niepokojących incydentów w Niemczech. W ciągu kilku godzin doszło tam do dwóch prób sabotażu infrastruktury energetycznej. Co o tej sprawie wie polski MON? Zapytamy także, czy Polska może liczyć na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy?

Z Pawłem Zalewskim porozmawiamy o amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Marcin Przydacz zarzuca MON brak wystarczającej aktywności w rozmowach z Amerykanami i pyta, czy resort powołał specjalny zespół negocjacyjny w sprawie przyszłości wojsk USA w Polsce. Czy taki zespół rzeczywiście działa? Czy Polska może liczyć na zwiększenie, a nie zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy?

Zapytamy również o polski udział w programie DCA, czyli Dual Capabilities Airborne, będącym elementem drogi do NATO-wskiego Nuclear Sharing. Co w praktyce oznacza udział Polski w tym programie? Czy zwiększa on nasz udział w nuklearnym odstraszaniu NATO i jakie są jego konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski?

Na koniec zapytamy o relacje w koalicji rządzącej i przyszłość Polski 2050. Czy obecny układ polityczny jest stabilny? I jak wiceszef MON widzi swoją przyszłość?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale Youtube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.