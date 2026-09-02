Czy Polska może liczyć na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy? Wiceszef MON gościem RMF FM

Z Pawłem Zalewskim porozmawiamy o amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Marcin Przydacz zarzuca MON brak wystarczającej aktywności w rozmowach z Amerykanami i pyta, czy resort powołał specjalny zespół negocjacyjny w sprawie przyszłości wojsk USA w Polsce. Czy taki zespół rzeczywiście działa? Czy Polska może liczyć na zwiększenie, a nie zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy?
Zapytamy również o polski udział w programie DCA, czyli Dual Capabilities Airborne, będącym elementem drogi do NATO-wskiego Nuclear Sharing. Co w praktyce oznacza udział Polski w tym programie? Czy zwiększa on nasz udział w nuklearnym odstraszaniu NATO i jakie są jego konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski?
Na koniec zapytamy o relacje w koalicji rządzącej i przyszłość Polski 2050. Czy obecny układ polityczny jest stabilny? I jak wiceszef MON widzi swoją przyszłość?
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.
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