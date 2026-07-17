Czarnek o sytuacji w PiS: To jest jakiś skandal, co się dzieje. Przed nami starcie

RMF24

„To jest jakiś skandal, co się dzieje. Ale nie mam wpływu na wszystko. Przyzwyczaiłem się (…), że jak się nie mam na coś wpływu, to się nie przejmuje” – tak obecną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości i spór o stowarzyszenia skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek.

Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. Wczoraj członkowie PiS związani z Jackiem Sasinem zaczęli publikować na platformie X wpisy z hasłem „wybieram PiS”, na co stronnicy Mateusza Morawieckiego odpowiadali wpisami „wybieram Polskę” – co było kolejnym dowodem na spór w partii i nie spodobało się Przemysławowi Czarnkowi.

Z dużym zażenowaniem patrzyłem na to, co się dzieje (na platformie X) zwłaszcza kiedy niektórzy moi koledzy z są ze stowarzyszenia Rozwój Plus pisali o grupie intrygantów. Byłem na posiedzeniu prezydium politycznego, byli wszyscy za wyjątkiem Mateusza Morawieckiego. Byli stronnicy Mateusza Morawieckiego i oni byli za tą uchwałą, która została podjęta na wniosek pana prezesa – komentował były minister edukacji.

Ci, którzy piszą, że to jest grupa intrygantów, mówią również o Jarosławie Kaczyńskim, o Piotrze Glińskim, o Joachimie Brudzińskim, o Adamie Bielanie. To jest jakiś skandal, co się dzieje. No ale nie mam wpływu na wszystko. Przyzwyczaiłem się (…), że jak się nie mam na coś wpływu, to się nie przejmuje – dodawał.

Czarnek o sytuacji w PiS: To jest jakiś skandal, co się dzieje Czas: 21:49

Grill tak, ale najpierw podpisy

Wczorajszy dzień pokazał, że jakieś starcie jest przed nami – przyznał rozmówca Tomasza Terlikowskiego. Ujawnił, że nikt na prezydium PiS nie wypowiedział się krytycznie o uchwale dotyczącej stowarzyszeń, a sojusznicy Mateusza Morawieckiego wypowiadali się wręcz za uchwałą.

Wydawało mi się, że nie będzie żadnego problemu, natomiast tu się zrobił ogromy problem. Chciałem zaapelować do moich wszystkich przyjaciół o odrobinę refleksji, troszkę lodu przy tym upale – zaznaczył. Jego zdaniem Polacy chcą jedności na prawicy i wyraził nadzieję, że sprawa sporu wokół stowarzyszeń się wyjaśni.

Nikt nie odwołuje grilla – odniósł się do imprezy planowanej przez Mateusza Morawieckiego 31 lipca. Gość RMF FM potwierdził, że członkowie frakcji byłego premiera powinni podpisać oświadczenie ws. stowarzyszeń i nie brać pieniędzy partyjnych na tę inicjatywę. Tego rodzaju pokrywanie się działalności politycznej stowarzyszeń i członków PiS, a jednocześnie kierownictwa PiS jest potężnym zagrożeniem dla subwencji PiS, to jest zupełnie jasne – tłumaczył.

Czy były wyjaśnienia ws. słów o pomocy dla Ukrainy?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o to, czy wyjaśniał już przed kierownictwem PiS swoje słowa dotyczące blokowania pomocy dla Ukrainy. Wcześniej Jarosław Kaczyński deklarował, że tą wypowiedzią zajmą się najważniejsze osoby w partii.

„W jednym zdaniu to wyjaśniłem. Stwierdziłem także, że tweet pana prezesa był potrzebny po to, żeby przeciąć agresywną narrację (…), że jesteśmy promoskiewscy” – tłumaczył.

Jego zdaniem w sprawie Ukrainy nie było nieporozumienia. Tweet pana prezesa Kaczyńskiego, początkowo mówiący o tym, że polską racją stanu jest to, żeby Ukraina wygrała z Rosją, jest czymś, co mówię zawsze, także w Chełmie – mówił. Dalej tłumaczył, że Ukrainie można stawiać warunki „na ten moment”. Na jak długo? Na taki moment, że np. Ukraińcy zrezygnują z nazywania jednostki wojskowej, najważniejszej na Ukrainie, imieniem bohaterów UPA – wyjaśniał.

„Śpię pod panelami, które są niebezpieczne”

W rozmowie pojawi się też wątek paneli fotowoltaicznych, które posiada na dachu swojego domu wiceprezes PiS. Czy Przemysła Czarnek na tej inwestycji zarobił?

Nie zarabiam na swoim OZE, zapłaciłem za swoje OZE dawno temu, niepotrzebnie. Uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki o 30 proc. mniej, to byłoby lepiej – stwierdził gość RMF FM.

Śpię pod panelami, które są niebezpieczne. Wiedzą o tym wszyscy. To jest zupełnie bezsensowne. Powinniśmy mieć rachunki za prąd tańsze – mówił. Wyraził też opinię, że kłamstwem są wypowiedzi o tym, że wszyscy, którzy mają panele fotowoltaiczne, zarabiają na tym.

To jest oszustwo – stwierdził. W Polsce wszyscy mamy najdroższy prąd w Europie – zaznaczył.