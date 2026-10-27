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Szerokiej rekonstrukcji rządu moim zdaniem nie będzie, ale z pewnością jakieś zmiany mogą nastąpić – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Zgorzelski. Wicemarszałek Sejmu z PSL stwierdził, że Szymon Hołownia nie będzie wicepremierem, bo „nie ma takich planów”. Komentował też odejście z rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Rekonstrukcja rządu? „Jakieś zmiany mogą nastąpić”

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o możliwą rekonstrukcję rządu na początku roku. Moim zdaniem aż tak szeroka nie, ale z pewnością jakieś zmiany mogą nastąpić, bo wywołała je przecież sama pani minister Pełczyńska-Nałęcz, rezygnując – mówił Piotr Zgorzelski.

Piotr Zgorzelski w Porannej rozmowie w RMF FM RMF FM

Czy nowy minister będzie kandydatem premiera, czy Szymona Hołowni? Zdaniem Zgorzelskiego szef rządu szybko spotka się w tej sprawie z byłym marszałkiem Sejmu. Myślę, że w ciągu najbliższych 48 godzin, bo z tego, co wiem, pan premier dzisiaj będzie prowadził rząd, czyli już jest w kraju. I myślę, że jeśli chodzi o agendę spotkań premiera, marszałek Hołownia akurat będzie stał tutaj wysoko – powiedział.

„Ci, którzy czmychnęli z resortu Pełczyńskiej-Nałęcz, są na dobrej drodze do procesu beatyfikacyjnego” Czas: 16:48

Barbara Nowacka odejdzie z rządu?

Zgorzelski nie spodziewa się, by stanowisko w rządzie mogła stracić minister edukacji Barbara Nowacka.

Moim zdaniem nie. Dlatego, że ona jest filarem tej partii, która tworzy koalicję, filarem w sensie Platformy Obywatelskiej czy też Koalicji Obywatelskiej – powiedział wicemarszałek Sejmu.

No i też z praktyki wiem, że pan premier chętniej sięga, jeżeli już w ogóle mowa o rekonstrukcji, do wymiany ministrów z innych partii niż własnej – dodał.

Szymon Hołownia? „To się nie stanie”

Gość RMF FM nie spodziewa się stanowiska wicepremiera dla Hołowni. Gdyby Szymon Hołownia miał być wicepremierem, to byłoby zrealizowanie pomysłu, z którym ja od samego początku tej koalicji chodzę. A mianowicie takim, że najlepszy i najbardziej czytelny układ koalicyjny, polityczny, partyjny jest taki, jeżeli liderzy partii politycznych są w rządzie i są wicepremierami – powiedział.

Moim zdaniem to się nie stanie. Dlatego, że Szymon Hołownia nie ma takich planów – dodał Zgorzelski.

PSL oszukane przez Lewicę? „Proszę tego nie łączyć”

Piotr Zgorzelski był pytany, czy PSL czuje się oszukane przez Lewicę po głosowaniach w sprawie aborcji i dwukadencyjności.

Proszę tego nie łączyć, bo to nigdy nie było łączone, ani też nie powtarzać tezy niektórych durniów politycznych, którzy nie rozumieją nic i wiedzą, że nigdy by nam nawet przez myśl nie przeszło, aby te sprawy łączyć i warunkować – podkreślił Zgorzelski.

Tylko i wyłącznie chodziło nam o to, aby koleżanki i koledzy z Lewicy tak samo uwzględniali naszą potrzebę. Nie uwzględnili - taka jest polityka i z tego będziemy wyciągali wnioski – dodał.

Zgorzelski o odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu

Ci wszyscy, którzy z nią współpracowali i czmychnęli z tego resortu, to z pewnością są na dobrej drodze do procesu beatyfikacyjnego – mówił Zgorzelski o rezygnacji minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Jak mówią jej najbliżsi współpracownicy z Polski 2050, przemocowe działanie to nie jest to, co powinna zarzucać (premierowi – red.), tylko to, co powinna odrzucić od siebie – powiedział.

Parę razy miałem okazję być z panem premierem w różnych sytuacjach i przemocowość to jest ostatnia rzecz, którą można mu zarzucić – zaznaczył Zgorzelski.

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