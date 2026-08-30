Afera Zondacrypto. Co wie Mateusz Morawiecki?

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego o zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. W kogo ta afera uderza najbardziej?

Mateusz Morawiecki chce komisji śledczej w tej sprawie i przekonuje, że jego środowisko wcześniej ostrzegało przed ryzykiem związanym z rynkiem kryptowalut. W odpowiedzi Jarosław Kaczyński zarzucił mu zmianę stanowiska i przypomniał jego wcześniejsze wypowiedzi. Czy lider Rozwoju Plus jest w stanie przekonać większość parlamentarną do swojego pomysłu?



Porozmawiamy także o przyszłości prawicy i projekcie Rozwój Plus. Z PiS przechodzą do nowej formacji kolejni samorządowcy – swoje kluby radnych utworzyli już m.in. politycy w Mysłowicach i powiecie starachowickim. Czy to początek większego rozłamu na prawicy? Ilu kolejnych samorządowców może dołączyć do Rozwoju Plus?

Zapytamy też o wybory parlamentarne w 2027 roku i możliwe sojusze po prawej stronie sceny politycznej. Czy PiS, Konfederacja i Rozwój Plus mogą współpracować przy wyborach do Senatu? Czy możliwy jest wspólny pakt senacki z udziałem Grzegorza Brauna i Konfederacji Korony Polskiej? Jak Mateusz Morawiecki ocenia możliwość porozumienia z ugrupowaniem Brauna? Czy Rozwój Plus chce być samodzielnym projektem, czy elementem szerszej koalicji prawicy?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mateuszem Morawieckim zapraszamy w poniedziałek tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: RMF24Video.



Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

