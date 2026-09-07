RMF24

„Wykorzystał to do celów politycznych”. Matysiak krytykuje premiera

0:00 0:55 Posłuchaj artykułu Czytane głosem AI Podkład

„Chciałabym, żeby to zostało wyjaśnione. Myślę, że opinii publicznej i nam politykom będzie prezentowany taki serial, kto i co zeznawał. Potrzebujemy sposobów, by zabezpieczyć te osoby, które inwestują w kryptowaluty. Jako państwo powinniśmy przed tym ostrzegać” - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak, odnosząc się do kwestii afery Zondacrypto. Oceniła także, że premier Donald Tusk wykorzystuje aferę z kryptowalutami do celów politycznych. „Raczej nie przyświecało premierowi to, żeby w obiektywny sposób przedstawić informacje, które otrzymał, tylko wykorzystał to w swoich rozgrywkach politycznych” – stwierdziła.