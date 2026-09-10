Stała baza USA w Polsce coraz bliżej? Janusz Reiter gościem RMF FM

RMF24

Przedstawiciele amerykańskiej administracji oglądają w Polsce ewentualne lokalizacje pod budowę stałej bazy wojskowej. Strona polska przedstawi kilka propozycji. Czy wizyta delegacji USA oznacza poważne zainteresowanie naszym krajem? Czy jest szansa na stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce? Na te i inne pytania odpowie Janusz Reiter, dyplomata oraz były ambasador RP w Niemczech i USA, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Jak wyglądają w tej chwili stosunki polsko-amerykańskie? Czy Donald Trump i jego administracja traktują Polskę po partnersku? Czy brak ambasadora RP w USA szkodzi naszym relacjom?

Co oznacza ostatnia wizyta specjalnych wysłanników prezydenta Donalda Trumpa Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie? Czy jest szansa na wznowienie po ponad półrocznej przerwie rozmów w sprawie pokoju? Jakie propozycje są na stole?

Naszego gościa, który był również ambasadorem RP w Niemczech, zapytamy oczywiście o wybory w Saksonii-Anhalcie, które wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD). Co to oznacza dla wewnętrznej polityki Niemiec, Europy i Polski? Czy skrętu w prawo możemy się także spodziewać w innych europejskich krajach?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



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