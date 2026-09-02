Sejm obali weto prezydenta ws. rynku kryptowalut? Zapytamy Marcina Horałę

RMF24

Czy afera Zondacrypto zatopi PiS? Czy Sejm obali weto prezydenta ws. rynku kryptowalut? Czy posłowie klubu parlamentarnego Rozwój Plus poprą kandydaturę Macieja Berka na sędziego TK? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcina Horałę, posła z klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Zapraszamy!

Czy afera Zondacrypto może poważnie zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości?

Jaką decyzję w sprawie prezydenckiego weta, dotyczącego rynku kryptowalut, podejmie Sejm i czy znajdzie się większość gotowa je odrzucić? Jak w tej sprawie zachowa się klub parlamentarny Rozwój Plus?

I wreszcie – czy posłowie tego klubu poprą kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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