Sejm obali weto prezydenta ws. rynku kryptowalut? Zapytamy Marcina Horałę

Czy afera Zondacrypto może poważnie zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości?
Jaką decyzję w sprawie prezydenckiego weta, dotyczącego rynku kryptowalut, podejmie Sejm i czy znajdzie się większość gotowa je odrzucić? Jak w tej sprawie zachowa się klub parlamentarny Rozwój Plus?
I wreszcie – czy posłowie tego klubu poprą kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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