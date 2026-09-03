Prof. Czaputowicz krytykuje premiera Tuska. Za „nadużywanie straszenia” Rosją

RMF24

„Nie zgadzam się z premierem, który nadużywa 'straszenia' różnymi scenariuszami w sprawie Rosji. Nie brakuje opinii, że ciągłe wypowiedzi Donalda Tuska o zagrożeniu ze strony Rosji mają służyć przykryciu innych spraw, w tym problemów w polityce wewnętrznej” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Jacek Czaputowicz. W ten sposób były szef MSZ odniósł się do słów premiera o nasilającym się zagrożeniu ze strony Rosji. Szef rządu mówił m.in., że „najbliższe miesiące będą decydujące”.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM prof. Jacek Czaputowicz odniósł się do słów premiera Donalda Tuska, które odbiły się szerokim echa a dotyczyły zagrożenia dla państw bałtyckich ze strony Rosji. Najbliższe miesiące będą decydujące – stwierdził premier, odpowiadając na pytanie o nagłą wizytę szefa CIA w Moskwie.

Były szef MSZ krytycznie odniósł się do tych słów Donalda Tuska. Podkreślił, że nie brakuje sugestii, że „ciągłe wypowiedzi premiera o zagrożeniu ze strony Rosji mają służyć przykryciu innych spraw - problemów w polityce wewnętrznej”.

Jest takie powiedzenie: jak chłopiec przychodzi co chwilę i straszy, mówi „wilk”, to po jakimś czasie ludzie nie reagują. Ja się nie zgadzam z premierem Donaldem Tuskiem, który nadużywa straszenia (Rosją – red.) czy przywoływania różnych informacji. Przecież on po raz któryś mówi, że kolejne miesiące będą rozstrzygające. Tak się nie prowadzi polityki – stwierdził.

Dopytywany przez prowadzącą Magdę Sakowską, czy rzeczywiście w najbliższym czasie Rosjanie mogą jeszcze bardziej niż obecnie nasilić działania wymierzone w państwa NATO, odparł, że trudno mu to ocenić. Zwrócił uwagę na brak innych przesłanek w wypowiedzi szefa rządu. Bardziej polegam - przykro mi to powiedzieć jako obywatelowi Polski - na tym na tym, co powiedział prezydent Litwy, który po konsultacjach ze Stanami Zjednoczonymi powiedział, że w najbliższych miesiącach nie ma zagrożenia dla zwiększenia bezpieczeństwa - ocenił.

Dodał, że mamy tu do czynienia z dwiema narracjami. Premier co chwila mówi: "a nie mówiłem parę miesięcy temu, że będzie zagrożenie". Przecież on co chwila mówi coś takiego i osłabia to poczucie pewnej wiarygodności zagrożeń i także ludzie przestają na ten temat reagować – wskazał.

