Nauczyciele zaostrzą strajk? Broniarz stawia sprawę jasno

RMF24

„Scenariusz naszych działań jest rozpisany do wiosny 2027 roku. Na dziś nie ma klimatu do tego, by stosować radykalną formę protestu” – oświadczył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodał jednocześnie, że środowisko związane z ZNP jest zawiedzione działaniami szefa rządu w kwestii realizacji postulatów nauczycieli, w tym m.in. podniesienie wynagrodzeń. „Pan premier niepotrzebnie wprowadził konflikt między swoimi deklaracjami a rzeczywistością. Płaca minimalna goni zarobki nauczycieli” – stwierdził.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Sławomir Broniarz był pytany przez prowadzącego Grzegorza Sroczyńskiego m.in. o możliwe scanaiusze zaostrzenia formy strajku nauczycieli, jaki w przededniu inauguracji nowego roku szkolnego zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Strajk jest immanentną składową działań każdego związku zawodowego i tego elementu nigdy nie można lekceważyć. W momencie, kiedy rozmawiamy nie ma klimatu do tego, aby stosować maksymalnie radykalną formę protestu – stwierdził.

Nie tylko dlatego, że nauczyciele dopiero wchodzą w ten rok szkolny i zastanawiają się, jak on będzie wyglądał, ale także dlatego, że nie ma takich przesłanek, które uwidoczniły się i ujawniły się w roku 2019, w momencie, kiedy ministrem edukacji była Anna Zalewska i która, no, miała w sobie ten potencjał konsolidowania środowiska w niechęci do siebie – dodał.

Dopytywany o to, czy rodzice mogą się obawiać, że nauczyciele zaczną – w ramach protestu – np. odwoływać lekcję, jednoznacznie wykluczył taką ewentualność.