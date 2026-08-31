Nauczyciele zaostrzą strajk? Broniarz stawia sprawę jasno

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Sławomir Broniarz był pytany przez prowadzącego Grzegorza Sroczyńskiego m.in. o możliwe scanaiusze zaostrzenia formy strajku nauczycieli, jaki w przededniu inauguracji nowego roku szkolnego zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Strajk jest immanentną składową działań każdego związku zawodowego i tego elementu nigdy nie można lekceważyć. W momencie, kiedy rozmawiamy nie ma klimatu do tego, aby stosować maksymalnie radykalną formę protestu – stwierdził.
Nie tylko dlatego, że nauczyciele dopiero wchodzą w ten rok szkolny i zastanawiają się, jak on będzie wyglądał, ale także dlatego, że nie ma takich przesłanek, które uwidoczniły się i ujawniły się w roku 2019, w momencie, kiedy ministrem edukacji była Anna Zalewska i która, no, miała w sobie ten potencjał konsolidowania środowiska w niechęci do siebie – dodał.
Dopytywany o to, czy rodzice mogą się obawiać, że nauczyciele zaczną – w ramach protestu – np. odwoływać lekcję, jednoznacznie wykluczył taką ewentualność.