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"Nie żałuję, chociaż koszt nie jest mały. Nie będę udawał" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W ten sposób odpowiedział na pytanie o przyjęcie propozycji premiera Donalda Tuska i przejście z rządu do TK. "Trybunał praktycznie nie pracuje, to widać po wokandach. Spraw, które zalegają, są co najmniej dziesiątki" - dodał gość Magdy Sakowskiej.

Berek zarzuca prezydentowi przypisywanie sobie nowych uprawnień

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maciej Berek był pytany o to, czy nie żałuje, że nie poczekał jeszcze na zaproszenie na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego, tylko złożył przysięgę w Sejmie. W odpowiedzi zwrócił uwagę na fakt, że 4 sędziów wybranych w marcu do tej pory nie dostała zaproszeń od Karola Nawrockiego.

Maciej Berek: Dziesiątki spraw zalegają. Trybunał praktycznie nie pracuje Czas: 21:45

Chodzi o to, żeby części sędziów wybranych przez Sejm bieżącej kadencji nie dopuścić do orzekania. Argumentacja jest zmienna w zależności od chwili albo potrzeby - przekonywał Berek.

Gość RMF FM zarzucił prezydentowi Nawrockiemu próbę przypisania sobie nowych kompetencji. Chodzi o zgłaszaną w mediach przez otoczenie głowy państwa chęć zweryfikowania stażu pracy Berka jako radcy prawnego.

RMF FM

Spełnianie wymagań formalnych weryfikowane jest na etapie postępowania w Sejmie. To jest jedyne miejsce, w którym to się może zadziać - tłumaczył były członek rządu Donalda Tuska.

Berek oświadczył, że gdyby otrzymał z Kancelarii Prezydenta pismo dotyczące weryfikacji jego stażu pracy jako radcy prawnego, poprosiłby o wskazanie podstawy prawnej takich działań. Dodał jednocześnie, że na razie otoczenie prezydenta nie zwróciło się do niego w tej sprawie.

Wszystko, o czym rozmawiamy, odbywa się wyłącznie w przestrzeni medialnej. Żeby organ władzy publicznej mógł cokolwiek robić, musi mieć do tego podstawę prawną - zauważył rozmówca Magdy Sakowskiej.

Berek: To powinno zaniepokoić Święczkowskiego

W Popołudniowej rozmowie RMF FM Maciej Berek skomentował także pismo prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego skierowane dziś do Komendanta Głównego Policji Marka Boronia. Zawiera ono szereg pytań o legitymowanie sędziów i pracowników TK.

Nie wiem, czy takie legitymowanie ma miejsce. Myślę, że dużo bardziej niepokojące były doniesienia sprzed jakichś dwóch tygodni. Protestujący próbowali weryfikować, kto wchodzi do Trybunału - zauważył gość RMF FM podkreślając, że było to działanie bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. To powinno było zaniepokoić prezesa Święczkowskiego, a nie to, jakie czynności wykonuje policja czy prokuratura - sugerował Berek.

Jak duże są zaległości TK? Berek podaje przykłady

By pokazać, jak duże zaległości w rozpatrywaniu spraw ma Trybunał Konstytucyjny, Maciej Berek przytoczył dane z wewnętrznych rejestrów tej instytucji. Jak przyznał, sam nie ma jeszcze do nich dostępu, ale pozyskał te informacje od innych sędziów.

Sprawa, która wpłynęła w lutym 2016 roku, ponad 10 lat temu. Sprawozdawca: sędzia Piotrowicz. Dotyczy jednego z przepisów ordynacji podatkowej. To jest sprawa wniesiona w trybie pytania prawnego. Zgodnie z przepisami sąd po wniesieniu tego pytania prawnego powinien zawiesić sprawę - tłumaczył gość RMF FM. Jak dodał, „w tej sprawie poza zarejestrowaniem, przeprowadzeniem wstępnej kontroli nic się nie zadziało”.

Berek nie umiał podać dokładnej liczby zalegających w TK spraw, ale zapewnił, że są ich „co najmniej dziesiątki”. Przywoływał przykłady skarg konstytucyjnych, które wpłynęły do Trybunału np. w lutym 2017 r. czy sierpniu 2019 r. i do tej pory nie doczekały się rozstrzygnięć.

Nad każdą z tych spraw się trzeba pochylić. My wiemy, że tych zaległości jest bardzo dużo. Nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Stwarza to bardzo niepokojący obraz, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału - podsumował Maciej Berek w RMF FM.



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