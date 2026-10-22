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Święczkowski pisze do szefa policji. Pyta o działania przed TK

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 października (17:46)

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował pismo do Komendanta Głównego Policji Marka Boronia. Pyta w nim o legitymowanie w pobliżu TK sędziów oraz pracowników tej instytucji.

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Święczkowski pisze do szefa policji. Pyta o działania przed TK
Bogdan Święczkowski - prezes Trybunału Konstytucyjnego (fot. Paweł Supernak) /PAP/EPA

W związku z podejmowanymi przez funkcjonariuszy Policji próbami legitymowania sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego w rejonie siedziby Trybunału zwracam się o niezwłoczne przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących podstaw prawnych, przyczyn oraz okoliczności tych działań - napisał Bogdan Święczkowski w piśmie do szefa policji. 

Prezes Trybunału wyjaśnił, że informację o działaniach policji dostał od pracowników TK oraz sędziów. Jak podkreślił, przyjął ją z niepokojem. 

Bogdan Święczkowski poprosił m.in. o podanie podstawy prawnej podejmowanych przez funkcjonariuszy czynności i wskazanie, „jakie konkretnie okoliczności” uzasadniały przypuszczenie, że zachodziła potrzeba ustalenia tożsamości oraz powodów przybycia sędziów i pracowników do TK. Zwrócił się również o informacje, czy działania mundurowych były podejmowane z inicjatywy obecnych na miejscu funkcjonariuszy, na polecenie ich przełożonych czy „w następstwie dyspozycji lub wniosku innego organu”.

Działania organów ścigania powinny pozostawać wolne od arbitralności, a ich cel, podstawa prawna i faktyczne uzasadnienie muszą podlegać weryfikacji - podkreślił prezes TK. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Trybunał Konstytucyjny Bogdan Święczkowski

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