Kiedy spór wokół TK zostanie rozwiązany? Zapytamy Macieja Berka

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Czy Maciej Berek rozważyłby ponowne złożenie ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdyby zaprosił go na nie prezydent? Jeśli prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie ustąpi, powstanie alternatywny sąd konstytucyjny? Kiedy spór wokół TK zostanie rozwiązany? Między innymi o to Magda Sakowska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zapraszamy!

Jak rozwiązać konflikt o status sędziów wybranych przez Sejm, których prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania? Czy przedłużający się spór doprowadzi do powstania dwóch konkurencyjnych ośrodków orzekających w sprawach konstytucyjnych?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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