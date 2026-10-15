Bodnar uderza w prezydenta ws. TK: Dokonuje obstrukcji

RMF24

„Sędziowie zrobili alternatywne zaprzysiężenie, by móc orzekać. Prezydent dokonuje obstrukcji. Życiorysy osób ostatnio wybranych do TK gwarantują jego prawidłowe działanie. Mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zacznie normalnie działać” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Były minister sprawiedliwości wypowiedział się także na temat prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, który w środę nie dopuścił do orzekania wybranego przez Sejm na sędziego TK Macieja Berka. „Święczkowski to zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry” – ocenił.

Były szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar był pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o kwestię zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy: w środę przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej” z policją. Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, tak aby nie mógł wjechać wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek, który w środę złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Nie obyło się bez szarpaniny i przepychanek.

Bodnar: Mam nadzieję, że Trybunał zacznie działać normalnie

Prowadząca Magda Sakowska zapytała senatora Koalicji Obywatelskiej, czy wierzy w słowa obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który stwierdził, że „jest blisko tego, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął normalnie działać”. Mam nadzieję, że tak się stanie. Myślę, że to wczorajsze zaprzysiężenie pana sędziego Macieja Berka oraz jego pojawienie się w Trybunale to jest krok w tym właśnie kierunku. Kolejnym krokiem powinno być zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów – stwierdził.

Jeżeli faktycznie Maciej Berek zacząłby orzekać i funkcjonować zgodnie z konstytucją, jeżeli cała działalność Trybunału stałaby się absolutnie przejrzysta, jeżeli chodzi o wyznaczanie składów, jeżeli zacząłby szybko rozpatrywać zaległe sprawy ze skarg konstytucyjnych, wniosków różnych uprawnionych podmiotów i co więcej, zaczął wydawać wyroki, które na przykład mogą się nie podobać rządowi i kwestionować niektóre elementy polityki czy rozwiązań, to wtedy to zaufanie zostanie odzyskane – dodał, podkreślając, że przed sędziami wybranymi przez Sejm RP do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym niełatwe zadanie.

Oczywiście - kontynuował - to nie jest proces, który się zacznie w ciągu miesiąca czy trzech miesięcy, ale trzeba do tego etapu przejść. Podkreślił, że jego zdaniem „życiorysy tych osób, które w Trybunale zasiadają, które zostały wybrane do Trybunału, świadczą o tym, że te osoby będą absolutnie do tego zdolne”.

„Święczkowski to prawa ręka Ziobry, upolityczniał prokuraturę”

Zapytany o to, czy uda się to zrobić w sytuacji, gdy prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania części sędziów wybranych przez Sejm, a wedle relacji Macieja Berka w środę własnym ciałem zagrodził mu drogę w TK, stwierdził, że w przypadku obecnego prezesa Trybunału „mamy większy kłopot”.

To różne ciążące na nim zarzuty dotyczące udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem prokuratury za czasów Zbigniewa Ziobry. Pamiętajmy: on był prawą ręką Zbigniewa Ziobry. On przez kilka lat kontrolował wszystko, co się dzieje w prokuraturze, upolityczniał prokuraturę, ale także miał wpływ na chociażby sprawę Pegasusa. I oczywiście teraz ma wpływ na obsadę składów sędziowskich w poszczególnych sprawach. I przede wszystkim podejmuje decyzje o niedopuszczeniu do orzekania – doprecyzował.

Odniósł się też do tego, czy zaprzysiężenie Macieja Berka było zgodne z prawem. To jest taka maksymalna konsekwencja wcześniej podjętych działań. Upłynęła kadencja sędziów, zostali wybrani nowi sędziowie. Zostali wybrani zgodnie z prawem. Domagali się zaprzysiężenia. To zaprzysiężenie nie nastąpiło. Co oni mieli w takiej sytuacji zrobić? Mieli pójść pod Pałac Prezydencki i nie wiem, wywiesić wielki baner albo z megafonem krzyczeć, że my tutaj składamy przysięgę? Nie. Zrobili alternatywne zaprzysiężenie w sposób maksymalnie zgodny z prawem i teraz domagają się dopuszczenia do orzekania. Absolutnie to jest postępowanie służące odbudowie Trybunału Konstytucyjnego – powiedział na antenie radia.

Bodnar o zaprzysiężeniu Berka na sędziego TK: Byłoby idealnie, gdyby prezydent był obecny

Dopytywany zaś o to, czy zapis mówiący o tym, że ślubowanie składane wobec prezydenta nie jest równoznaczne z tym, że jest złożone w obecności prezydenta, Bodnar odparł: Byłoby idealnie, gdyby prezydent był obecny, natomiast prezydent nie może blokować (procedury zaprzysiężenia sędziego TK – red.).

Zaznaczył, że z opinii Komisji Weneckiej, która - według niego jest bardzo jasna i precyzyjna - wynika, że „jeżeli prezydent stosuje taką swoistą obstrukcję, to należy wtedy dopełnić wszelkich możliwych takich procedur, żeby to zaprzysiężenie wypełniało takie kryteria i ducha konstytucji”.

„Prezydent nie odmówił zaprzysiężenia”. Bodnar odpowiada Boguckiemu

Na sugestię prowadzącej, że na tego typu narrację szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki odpowiada, że „prezydent nie odmówił zaprzysiężenia”, nasz rozmówca stwierdził, że „to jest właśnie cały ten trick zastosowany przez ministra Boguckiego”.

No przecież nie odmówił, tylko że nigdy nie zaprosił. Przecież była ta sytuacja. W przypadku tej pierwszej czwórki sędziów minęło ponad miesiąc, kiedy oni mówili: „Jesteśmy gotowi, prosimy nas zaprosić”. Wysyłali listy, oświadczenia. Nie było żadnej odpowiedzi, tylko któregoś dnia powiedział okej, z tej szóstki zapraszam dwóch, a co do czwórki w ogóle milczał, prawda? Z Berkiem się zgodzą – wskazał.

Bodnar odpowiada Kaczyńskiemu: Narracja nie na miejscu

Senator Koalicji Obywatelskiej skomentował także słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który odnosząc się do wydarzeń spod TK w środę stwierdził, że „to jest zamach stanu”. Padły też dużo mocniejsze słowa o „barbarzyńskiej dziczy”.

Przykro mi słyszeć takie słowa. Uważam, że tego typu narracja, która w ogóle nie oddaje szacunku dla prawa, dla procedur, dla pewnej troski o państwo, nie jest na miejscu i nie przystoi politykowi tej rangi co Jarosław Kaczyński – ocenił Adam Bodnar.