Po intensywnych opadach śniegu, w wtorek po południu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy górscy apelują o rezygnację z wyjść w góry na szlaki powyżej schronisk.

Tatry / Shutterstock

Lawinowa trójka obowiązuje w Tatrach od wysokości 1700 m n.p.m. Na Kasprowym Wierchu leży 104 cm śniegu. W Zakopanem spadło 30 cm białego puchu.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana z podłożem umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie.

Jak podaje TOPR, w związku z prognozowanymi opadami śniegu od 10 do 20 cm, przy bardzo silnym wietrze, warunki lawinowe ulegną pogorszeniu. Niebezpieczeństwo tworzy także śnieg świeżo nawiany na stare zmrożone podłoże, tworzący warstwę poślizgową.

Warunki turystyczne są w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa - czytamy w komunikacie lawinowym.

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są bardzo trudne.

Na środę IMGW zapowiada na Podhalu miejscami opady deszczu ze śniegiem, po południu przechodzące w opady śniegu. Rano miejscami możliwe są także opady marznące powodujące gołoledź. W Tatrach zapowiadane są opady śniegu. Temperatura w Zakopanem wyniesie od 2 do 4 st. C, a na szczytach Tatr około -5 st. C.