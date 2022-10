Od wtorku do odwołania zamknięty będzie fragment bardzo popularnego szlaku turystycznego w Tatrach - Drogi pod Reglami. Rozpoczyna się tam remont mostu i nawierzchni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Droga pod Reglami zamknięta będzie na odcinku od Doliny Białego do Doliny ku Dziurze.

Nie będzie można tamtędy przejść ani przejechać na rowerze. Niestety jest to teren, że nie da się tam zrobić obejścia. Dlatego na czas remontu, zamykamy ten szlak. Dojście do Doliny Białego będzie możliwe od strony skoczni narciarskich, natomiast do Doliny ku Dziurze można będzie dojść od strony Doliny Strążyskiej - mówi Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Na zamkniętym odcinku szlaku remontowany będzie mostek na potokiem Spadowiec, a potem nawierzchnia. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają prace, ale można spodziewać się, że zajmą co najmniej dwa tygodnie.