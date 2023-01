Trwa wymiana feryjnych turnusów, dlatego na zakopiance tworzą się gigantyczne korki. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. W weekend kończą ferie dzieci z woj. pomorskiego, śląskiego, łódzkiego, lubelskiego i podkarpackiego. Do domów ruszyli także ci, którzy przyjechali w góry jedynie na weekend.

Zakopianka korki / Grzegorz Momot / PAP

Obecnie pokonanie 100 kilometrów z Zakopanego do Krakowa zajmuje ponad dwie godziny. Najgorzej jest obecnie na samym wyjeździe z Zakopanego - przy dojeździe do Poronina. Tam tworzą się korki. Dalej - do Nowego Targu jest nieco lepiej. Średnia prędkości na tym odcinku to 29 km/h - podaje portal dziennikpolski24.pl.

Z podobną prędkością przejeżdżają kierowcy na odcinku Nowy Targ- Lubień.

Spory ruch także w kierunku Zakopanego. Pokonanie trasy z Krakowa do Zakopanego zajmuje ok. 90 minut.