Od jutra można spodziewać się utrudnień w Dolinie Kościeliskiej. "Z uwagi na prowadzone prace ten popularny szlak może być chwilowo zamykany, ale na czas nie dłuższy niż 10 minut" – informuje Tatrzański Park Narodowy.

Dolina Kościeliska / Shutterstock

Utrudnienia w ruchu turystycznym będą spowodowane remontem szlaku czarnego prowadzącego od wylotu Jaskini Mroźnej. Ten szlak krzyżuje się z popularnym szlakiem zielonym przez Dolinę Kościeliską i tam właśnie na jutro są zaplanowane prace.



Remont całego szlaku prowadzącego przez Jaskinię Mroźną trwa od września 2020 roku. Koszt prac jest szacowany na ponad 4,5 mln zł. Ponowne otwarcie tej popularnej wśród turystów jaskini ma nastąpić w bieżącym roku.



W Jaskini Mroźnej zostało m.in. wymienione całe oświetlenie wnętrza. Jest to bowiem jedyna sztucznie oświetlona jaskinia w polskich Tatrach. W ramach remontu wykonano zabezpieczenia szlaku zejściowego z jaskini przed spadającymi kamieniami.



Jaskinia Mroźna jest najczęściej odwiedzaną przez turystów jaskinią w polskich Tatrach i jedną z sześciu jaskiń udostępnionych do zwiedzania. Zwiedzanie Mroźnej nie wymaga specjalnego wyposażenia, ani specjalnych umiejętności. Trasa przejścia przez jaskinię liczy ponad 400 m, a wędrówka przez nią trwa około 30-40 minut.



Jaskinię Mroźną odkryli w 1934 r. Stefan Zwoliński i Tadeusz Zahorski. Odkrywcy początkowo myśleli, że ma tylko kilkadziesiąt metrów długości. W następnych latach przekopano zawaliska i zamulone przejście do dalej położonych partii, na końcu których udało się odsłonić drugie wejście do jaskini. W lipcu 1953 roku Jaskinię Mroźną otwarto dla ruchu turystycznego. Początkowo zwiedzanie odbywało się przy świetle lamp karbidowych, a pod koniec lat 50. zainstalowano w niej oświetlenie elektryczne.