Od czwartku, 22 czerwca, wrócą pociągi na trasę Sucha Beskidzka - Chabówka i Chabówka - Zakopane - podał Urząd Miasta Zakopane.

Przystanek kolejowy w Zakopanem / PKP PLK / Materiały prasowe

Informujemy o wznowieniu ruchu pociągów w dniu 22 czerwca 2023 roku na liniach kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane po długotrwałych trwających od 1 marca 2023 roku całodobowych zamknięciach torowych - czytamy na Facebooku miasta Zakopane.

Wszystkich użytkowników przejazdów kolejowo - drogowych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności - dodał urząd w mediach społecznościowych.

O inwestycji

Prace na kolejowej zakopiance trwają od marca i mają potrwać do grudnia 2023 r. Oprócz zwiększenia dostępności i komfortu podróżnych na stacjach i przystankach, inwestycja ma stworzyć możliwość skrócenia czasu przejazdu z Krakowa do Zakopanego do ok. 2 godzin, dla najszybszego pociągu.

Inwestycje na kolejowej zakopiance, w tym modernizacja i budowa przystanków realizowane są w ramach projektu "Prace na liniach nr 97, 98, 99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Projekt za ponad 1,1 mld zł netto jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.