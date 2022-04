Zakopiańska Wiosna Jazzowa zagra pod Tatrami już po raz osiemnasty, a na miłośników jazzu czekają wyjątkowe wrażenia muzyczne i to na trzech różnych scenach. Nie zabraknie polskich legend muzycznych, a także gości z zagranicy. Organizatorzy zapewniają - Wiosna Jazzowa w Zakopanem ta sama, ale nie taka sama.

Główną sceną tegorocznej Wiosny Jazzowej, będzie sala w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem, ale koncerty odbędą się również we wnętrzach hotelu Aries. Co ciekawe, prolog festiwalu (zarówno w piątek jak i sobotę) zostanie zagrany wprost z balkonu Galerii Sztuki, a zatem wszyscy spacerujący po Krupówkach, będą mieli okazję do spontanicznego spotkania z jazzem i jazzmenami.

W sobotę, czyli dokładnie w Międzynarodowym Dniu Jazzu, na scenie na balkonie, pojawi się zespół Kraków Street Band – mieszanka bluesa, country i jazzu. Zespół zagra tuż po premierze nowej płyty „Czekanie”. Fuzja smooth, funky, popu i jazzu na najwyższym poziomie, to kolejna gwiazda - Patsy Gamble, znakomita saksofonistka, która współpracowała i nagrywała m.in. z Rodem Stewartem i Mickiem Jaggerem z The Rolling Stones. Wśród gwiazd tegorocznego festiwalu pojawi się znakomity ukraiński skrzypek Siergiej Wowkotrub, który ze swoim zespołem Gypsy Swing Quartet przywoła najwspanialsze tradycje tzw. gypsy jazzu, ze szczególnym ukłonem w stronę Django Reinhardta i Stephana Grapelliego. Niemniej, wielbiciele innych mistrzów jazz manouche, nurtu zapoczątkowanego przez braci Baro, Sarane, Matelo Ferreta także znajdą coś dla siebie.

Niedziela rozpocznie się od występu nowego kwartetu wirtuoza basu i gitary Krzysztofa Ścierańskiego. Legendy jazzowej nie trzeba rekomendować, ale tym razem zabrzmi jazz-fusion z elementami world, etno i popu. Niedzielny wieczór zakończy się akcentem podhalańskim, a jednocześnie ponownie hołdem złożonym polskiej piosence – przeboje Skaldów w jazzowej konwencji zaprezentuje Wojciech Gogolewski Trio.

Finał poniedziałkowy to prawdziwy crème de la crème jazzowego śpiewania. Na początek znakomity Sławek Uniatowski, który przeniesie w swój intymny świat piosenki. Sznyt, styl, szlachetność, niezapomniane melodie i elegancja oraz sporo nawiązań do wybitnych polskich wokalistów. Festiwalową podróż muzyczną zakończy tego dnia Ewa Bem. Wyborne przeboje, swing oraz urok powracającej na scenę artystki będą z pewnością znakomitym zwieńczeniem Wiosny Jazzowej 2022.

Warto dodać, że w sobotę i w niedzielę, tuż po zakończeniu koncertów w Galerii Miejskiej, rozpoczną się muzyczne spotkania w hotelu Aries. W sobotę pojawi się tam kwartet G4 – Gamble, Gorczyca, Jońca, Malik, a w niedzielę, znakomita wokalistka Rasm Almashan, która wraz z zespołem zaprezentuje materiał z płyty „Yemenia”.

Zakopiańska Wiosna Jazzowa to muzyczne wydarzenie, które na stałe wpisało się w kulturalny kalendarz Zakopanego. Po raz pierwszy została zorganizowana w maju 2004 roku. Festiwal oprócz współczesnych akcentów, od początku doskonale wpisuje się także w tradycję. Warto przypomnieć, że Jazz w Zakopanem rozbrzmiewał bowiem już w latach 30. XX wieku.

Znakomici artyści, wspaniałe podhalańskie plenery i muzyka, która rozbrzmiewać będzie w stolicy Tatr. Postawmy zatem na dobre emocje, które podczas festiwalu w Zakopanem pojawią się na pewno. Zapraszamy!

Program

29 KWIETNIA / PIĄTEK

godz. 13:00

PROLOG MUZYCZNY I WIOSNY JAZZOWEJ - Siergiej Wowkotrub

Balkon „Bazaru Polskiego” ul. Krupówki 41

30 KWIETNIA / SOBOTA

godz. 12.00

PROLOG MUZYCZNY II WIOSNY JAZZOWEJ - Kraków Street Band

Balkon „Bazaru Polskiego” ul. Krupówki 41

godz. 14.00 -17.00

INTERNATIONAL JAZZ DAY. DZIEŃ POLSKO UKRAŃSKI POD GIEWONTEM

Kapela Andrzeja Fiś Jarząbka - Fiś Banda

Zespół SchocolaD

Kwartet Galicyjski

Park Miejski im. Marszałka J. Piłsudskiego

godz. 18.30

PATSY GAMBLE BAND

SIERGIEJ WOWKOTRUB GYPSY SWING QUARTET

Miejska Galeria Sztuki im Wł. hr. Zamoyskiego, ul. Krupówki 41

godz. 22.00

G4 – GAMBLE, GORCZYCA, JOŃCA, MALIK

Aries Hotel & SPA, ul. Zaruskiego 5

1 MAJA / NIEDZIELA

godz.18.30

KRZYSZTOF ŚCIERAŃSKI QUARTET

WOJCIECH GOGOLEWSKI TRIO – Skaldowie na jazzowo

Miejska Galeria Sztuki im Wł. hr. Zamoyskiego, ul. Krupówki 41

godz. 22.00

RASMINA AL – MASHAN

Aries Hotel & SPA, ul. Zaruskiego 5

2 MAJA / PONIEDZIAŁEK

godz. 19.00

SŁAWEK UNIATOWSKI

EWA BEM

Miejska Galeria Sztuki im Wł. hr. Zamoyskiego, ul. Krupówki 41