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Wagony w Popradzie, zniszczone tory. Kiedy ruch pociągów zostanie wznowiony?

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (10:34)

We wtorek rano zostanie wznowiony ruch pociągów na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce. W piątek po południu w okolicach Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. W wyniku wypadku sześć wagonów wypadło z torów, a dwa z nich stoczyły się do rzeki Poprad.

Wagony w Popradzie, zniszczone tory. Kiedy ruch pociągów zostanie wznowiony?
Autor: Grzegorz Momot /PAP
  • We wtorek rano zostanie wznowiony ruch pociągów na trasie z Nowego Sącza do Muszyny, po kilku dniach przerwy spowodowanej wykolejeniem pociągu towarowego w okolicach Wierchomli.
  • W wyniku wykolejenia sześć wagonów wypadło z torów, dwa z nich stoczyły się do rzeki Poprad.
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We wtorek rano zostanie wznowiony ruch pociągów na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce - poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych. 

To dobra wiadomość dla pasażerów, którzy od kilku dni musieli korzystać z komunikacji zastępczej. 

W piątek po południu koło Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad.

W wyniku zdarzenia uszkodzonych zostało około 800 metrów torów. 

Prace naprawcze 

Jak  przekazała przedstawicielka PLK wymieniono już około 350 podkładów kolejowych, do wymiany zostało jeszcze 150.

Potem uzupełniony i ubity będzie tłuczeń na torowisku. Dopiero po tych pracach na miejsce będzie mógł wjechać kolejowy dźwig, który podniesie trzy wagony leżące w nurcie rzeki i na skarpie.

Kolejarze podkreślają, że priorytetem było jak najszybsze przywrócenie połączeń oraz zabezpieczenie środowiska w rejonie rzeki Poprad, do której wpadły dwa z wykolejonych wagonów.
 

Źródło: RMF FM
Tagi: wypadek kolejowy

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