Wagony w Popradzie, zniszczone tory. Kiedy ruch pociągów zostanie wznowiony?

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We wtorek rano zostanie wznowiony ruch pociągów na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce. W piątek po południu w okolicach Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. W wyniku wypadku sześć wagonów wypadło z torów, a dwa z nich stoczyły się do rzeki Poprad.

We wtorek rano zostanie wznowiony ruch pociągów na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce - poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.

To dobra wiadomość dla pasażerów, którzy od kilku dni musieli korzystać z komunikacji zastępczej.

W piątek po południu koło Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad.

W wyniku zdarzenia uszkodzonych zostało około 800 metrów torów.

PAP/Autor: Grzegorz Momot

Prace naprawcze

Jak przekazała przedstawicielka PLK wymieniono już około 350 podkładów kolejowych, do wymiany zostało jeszcze 150.

Potem uzupełniony i ubity będzie tłuczeń na torowisku. Dopiero po tych pracach na miejsce będzie mógł wjechać kolejowy dźwig, który podniesie trzy wagony leżące w nurcie rzeki i na skarpie.

Kolejarze podkreślają, że priorytetem było jak najszybsze przywrócenie połączeń oraz zabezpieczenie środowiska w rejonie rzeki Poprad, do której wpadły dwa z wykolejonych wagonów.

