Wagony w Popradzie, zniszczone tory. Kiedy ruch pociągów zostanie wznowiony?

We wtorek rano zostanie wznowiony ruch pociągów na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce - poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
To dobra wiadomość dla pasażerów, którzy od kilku dni musieli korzystać z komunikacji zastępczej.
W piątek po południu koło Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad.
W wyniku zdarzenia uszkodzonych zostało około 800 metrów torów.
Prace naprawcze
Jak przekazała przedstawicielka PLK wymieniono już około 350 podkładów kolejowych, do wymiany zostało jeszcze 150.
Potem uzupełniony i ubity będzie tłuczeń na torowisku. Dopiero po tych pracach na miejsce będzie mógł wjechać kolejowy dźwig, który podniesie trzy wagony leżące w nurcie rzeki i na skarpie.
Kolejarze podkreślają, że priorytetem było jak najszybsze przywrócenie połączeń oraz zabezpieczenie środowiska w rejonie rzeki Poprad, do której wpadły dwa z wykolejonych wagonów.