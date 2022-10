Od poniedziałku w Tatrach ponownie obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego – ogłosili ratownicy TOPR. Na szczytach ponownie zaczął padać śnieg.

Śnieg w Tatrach / Grzegorz Momot / PAP

Opady śniegu i deszczu ze śniegiem występują od wysokości 1600 m n.p.m. Według prognoz IMGW wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 20 cm w ciągu doby. Temperatura na szczytach Tatr wynosi około -2 st. C. Uczucie zimna potęguje silny wiatr osiągający na szczytach w porywach do 80 km/h powodujący zawieje śnieżne.

Na Kasprowym Wierchu w poniedziałek w godzinach wieczornych leżało 10 cm śniegu. Zagrożenie lawinowe występuje powyżej 1800 m n.p.m.

"W związku z prognozowanymi opadami śniegu połączonymi z silnym wiatrem, warunki w wyższych partiach Tatr będą się pogarszać. Należy zwrócić szczególną uwagę na nagromadzone poduchy nawianego śniegu, który w wielu miejscach będzie słabo związany z podłożem" - czytamy w komunikacie ratowników TOPR.