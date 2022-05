Dzisiaj (10 maja) w Kościelisku rozpoczyna się akcja "Dbamy-sprzątamy". Mieszkańcy i urzędnicy będą wspólnie zbierać śmieci by gmina była ładniejsza. Wielkie sprzątanie potrwa do 20 maja.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od dzisiaj ( 10 maja) do 20 maja na terenie Kościeliska potrwa akcja pod hasłem „Dbamy – sprzątamy”. Mieszkańcy wspólnie z urzędnikami będą zbierać śmieci na ulicach, chodnikach czy lasach. Wielka akcja sprzątania odbędzie się w Kościelisku już po raz czwarty. Wszystko po to, by gmina przed wakacjami była piękniejsza.

W akcji mogą wziąć wszyscy mieszańcy gminy. Chętni powinni zgłosić się do urzędu gminy, gdzie odbiorą worki i kody kreskowe do naklejenia. Dzięki temu nie będą musieli płacić za zebrane śmieci.

Oprócz indywidualnego sprzątania, można wziąć udział w akcji w większym gronie. Zbiórka w piątek, 13 maja o godz. 10:00 w Kościelisku – na zatoce leśnej między Nędzówką, a Gronikiem (Spyrówka), w Dzianiszu- Borkach przy scenie plenerowej, a także w Witowie - u wlotu Drogi Wierchowej.