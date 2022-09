Na spore utrudnienia muszą się przygotować kierowcy i piesi w rejonie zakopiańskiego dworca kolejowego. Przez cały przyszły tydzień w rejonie ronda Armii Krajowej drogowcy będą układać ostatnią warstwę asfaltu.

/ Shutterstock

Jak poinformował zakopiański urząd miasta od poniedziałku 26 września do piątku 30 września od 7:30 do 17:00 będą prowadzone roboty drogowe polegające na układaniu ostatecznej warstwy bitumicznej na rondzie Armii Krajowej, a także przylegających do niego ulicach: Chramcówki, Jagiellońskiej, Kościuszki i Smrekowej.

W związku z tymi pracami trzeba liczyć się z tym, że przez rondo nie będzie przejazdu w żadną stronę. Trudności będą mieli także piesi i osoby, które dojeżdżają do swoich posesji położonych przy sąsiednich ulicach. Wjazd do centrum Zakopanego od strony zakopianki będzie więc możliwy tylko przez ulicę Nowotarską lub dookoła przez Olczę.

Władze Zakopanego proszą o pozostawianie samochodów poza obrębem prowadzonych robót i jednocześnie proszą o wyrozumiałość i cierpliwość, a także o dostosowanie się do wprowadzonych zmian i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wykonywanych robót.