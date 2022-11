W rejonach podgórskich na drogach pojawił się pierwszy tej zimy, choć właściwie jeszcze jesieni, śnieg. Na Podhalu i Sądecczyźnie opady deszczu ze śniegiem i śniegu spowodowały, że warunki do jazdy stały się trudne. Policjanci apelują do kierowców i pieszych o ostrożność

/ Materiał udostępniony

Mimo, że w kalendarzu wciąż mamy jesień, jesienna aura na południu Małopolski ustąpiła dzisiaj zimowej. Pada deszcz ze śniegiem i śnieg, co sprawia, że warunki drogowe są trudne. W związku z tym policjanci apelują do kierowców o wzmożoną czujność i ostrożną jazdę, natomiast do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię oraz noszenie elementów odblaskowych.

Zimowa aura nie jest sprzymierzeńcem kierowców - przypominają policjanci - opady śniegu czy marznącego deszczu powodują, że widoczność jest ograniczona, a jezdnia mokra i śliska. W takich warunkach bardzo łatwo stracić panowanie nad pojazdem, a droga hamowania jest znacznie dłuższa niż zazwyczaj.

Policjanci przypominają o podstawowych zasadach poruszania się w takich warunkach:

zaplanowaniu podróży – w przypadku złych warunków atmosferycznych lepiej wyjechać wcześniej,

odpowiednim przygotowaniu pojazdu i zapewnieniu kierowcy dobrego pola widzenia,

dostosowaniu swoich umiejętności do warunków panujących na drodze,

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego,

zmniejszeniu prędkości,

zachowywaniu zwiększonego odstępu od poprzedzającego samochodu,

unikaniu ostrego hamowania,

podejmowaniu z rozwagą manewrów wyprzedzania i mijania, odpowiednio wcześniej je sygnalizując,

zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych.

To właśnie w rejonach przejść dla pieszych, kierowca powinien zwolnić, by zdążyć wyhamować i uniknąć potrącenia. W takich warunkach każdy kierowca powinien być wyczulony na pieszych, szczególnie tych, którzy poza obszarem zabudowanym idą poboczem, niejednokrotnie bez elementu odblaskowego i w ciemnej odzieży – dla kierowcy są oni niemal niewidoczni.

Dlatego policjanci kierują szczególny apel do pieszych, najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na drodze:

by uniknąć potrącenia, należy przechodzić przez jezdnię w znacznej odległości od nadjeżdżającego pojazdu, ponieważ długość drogi jego hamowania jest w takich warunkach znacznie wydłużona. Należy zawsze dokładnie się rozejrzeć i upewnić się, że można bezpiecznie przejść przez jezdnię;

nie powinno się również wbiegać na jezdnię, w tym także na przejście dla pieszych;

dla swojego bezpieczeństwa każdy pieszy powinien obowiązkowo wyposażyć się w element odblaskowy, by być bardziej widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Nawet mały odblask na rękę czy torebkę sprawi, że pieszy będzie widoczny dla kierowcy nie z odległości 20-30 metrów, ale z odległości nawet 150 metrów. Dzięki temu kierowca zdąży wyhamować i nie dojdzie do potrącenia.Policjanci apelują, by w trudnych warunkach atmosferycznych wszyscy uczestnicy ruchu drogowego zachowali rozwagę i ostrożność, tak aby każdy z nas mógł bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.