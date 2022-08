​Ogromna ulewa przeszła w sobotnie popołudnie nad Podhalem. Najbardziej ucierpiały miejscowości w gminie Biały Dunajec, gdzie lawina błotna i spływająca z pól woda zalała drogi, podwórka i samochody. Na szczęście nikt nie został ranny.

Akcja ratunkowa po ulewie trwała do czwartej nad ranem. Jak mówią mieszkańcy Ratułowa - w ciągu kilkudziesięciu minut mały potoczek przerodził się w groźną, rwącą rzekę i niszczył wszystko na swojej drodze.

To była podwójna ściana deszczu. Ulewa trwała 20 minut, nie więcej. Tragedia, nie wyglądało to dobrze, wszystko pływało. Woda szła drogą i robiła własne koryto. Pozalewało ludziom posesje, wszystko. Odsprzątać to, to będzie ze dwa miesiące roboty - mówił mieszkaniec Ratułowa reporterowi RMF FM.

W związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu, straż pożarna w całym kraju interweniowała 1074 razy. Potężne ulewy, które przeszły nad Podhalem wyrządził sporo szkód. W miejscowościach Ratułów i Ciche spływające błoto i żwir zalały pięć pojazdów, w tym autobus.

Nad południem Polski przeszła prawdziwa nawałnica. W miejscowości Nowe Bystre, w ciągu zaledwie kilku godziny spadło ponad 60 litrów deszczu na metr kwadratowy. W leżącym poniżej Ratułowie ulewa zniszczyła ponad 250 metrów drogi, która prowadzi do 12 budynków. Dopiero późnym wieczorem z użyciem ciężkiego sprzętu udało się tymczasowo ją naprawić.

Spływająca z pół woda zalewała budynki, drogi i samochody. W akcji ratunkowej brało udział 50 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej i prawie 250 strażaków.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również na dzisiaj wydał ostrzeżenia przed burzami i ulewnym deszczem. Jednak nie powinny one być już tak intensywne jak wczorajsze.

Wideo youtube

Ostrzeżenia przed burzami

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się też zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.



O czym jeszcze należy pamiętać?

Należy unikać wyniosłości terenu, a w szczególności szczytów górskich.

Nie przebywajmy w pobliżu wysokich drzew, wież, masztów, słupów energetycznych i telefonicznych. Pioruny zazwyczaj uderzają w najwyższe przedmioty na danym obszarze.

Nie przebywajmy także w pobliżu metalowych konstrukcji, kabli i ogrodzeń, które mogą przewodzić prąd.

Burze nad Polską. Sprawdź, gdzie zagrzmi.

Aktualna mapa opadów.