Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że warunki w górach są trudne. Z powodu opadów deszczu, na leśnych odcinkach szlaków jest mokro i występuje błoto, stan wody w potokach i jeziorach jest podwyższony, a w wysokich partiach Tatr wciąż leży śnieg. W sobotę w górach doszło do trzech wypadków, w których poszkodowane zostały cztery osoby.

Tatry / Shutterstock

Służby apelują, by rozsądnie planować wyprawy na górskie szlaki.

W Tatr Wysokich wciąż leży śnieg, który w miejscach zacienionych może być twardy i zmrożony, a w południe robi się mokry i grząski. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej i posiadania odpowiedniego sprzętu

Dodatkowe utrudnienie stanowi niski pułap chmur, ograniczający widzialność, co może prowadzić do pobłądzeń.

Na leśnych odcinkach szlaków jest mokro i występuje błoto oraz kałuże. Miejscami jest ślisko.

TPN przypomina, że Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej jest zamknięta do odwołania i że do 30 listopada wszystkie szlaki turystyczne, rowerowe i narciarskie są zamknięte od zmierzchu do świtu.

Od 22 maja cały obszar Tatr Polskich jest zamknięty dla uprawiania wszelkich form narciarstwa, dotyczy to również snowboardu i linii zjazdów udostępnionych dla narciarstwa ekstremalnego.

Z kolei w Tatrach Słowackich do 15 czerwca zamknięte są szlaki powyżej schronisk.