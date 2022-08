W najbliższych dniach w Tatrach utrzyma się deszczowa pogoda. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, ulewne deszcze i burze mogą tam występować aż do czwartku. Ratownicy TOPR odradzają planowanie wycieczek w wyższe partie gór - może być niebezpiecznie.

Ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka odradza planowanie wycieczek w wyższe partie gór: Opady i rozwój chmur burzowych już od wczesnych godzin rannych. Te prognozy wskazują, że powinniśmy zachować daleko idącą ostrożność.

Przed nami ostatni weekend wakacji. Wiele osób planuje go spędzić na ostatnich wycieczkach przed powrotem do szkoły do pracy. Toprowiec uprzedza jednak, że jest za wcześnie, żeby przewidzieć, jaka pogoda czeka nas w sobotę i niedzielę: Dobre prognozy, z dużą sprawdzalnością, nie sięgają tak daleko. To za wcześnie, żeby wróżyć.

Przypominamy - idąc w góry pamiętajcie przede wszystkim o bezpieczeństwie.