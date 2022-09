​Planowane jest zamknięcie szlaku na Rysy w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy planuje dokończyć tam operację wymiany łańcuchów asekuracyjnych - podaje portal zakopane.naszemiasto.pl.

Tatry / Shutterstock

Podczas ubiegłorocznych prac modernizacyjnych wymienionych zostało ok. 200 metrów łańcucha w górnej części szlaku powiedziała Danuta Wojciechowska z Tatrzańskiego Parku.-

Wymianę łańcuchów TPN zaplanował na czwartek 8 września.

Nowe łańcuchy zekają tylko na zamontowanie. Te prace uzależnione będą przede wszystkim od pogody panującej w górach. Jeśli wszystko dojdzie do skutku wędrowcy nie będą mogli poruszać się szlakiem od Czarnego Stawu pod Rysami w górę. W trakcie prac remontowych poruszanie się bez łańcuchów i w trakcie prac może być niebezpieczne. Dlatego TPN apeluje do wybierających się w góry, by wzięli to pod uwagę w swoich planach. Wymiana łańcuchów powinna zająć jeden dzień.

Obecnie w Tatrach zamknięty jest także żółty szlak na odcinku z Doliny Pięciu Stawów na Szpiglasową Przełęcz (w obu kierunkach). Trwa tam remont nawierzchni szlaku. Nieczynna jest Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej, gdzie również TPN prowadzi remont. Zakończenie remontu w jaskini zaplanowane jest na 2023 rok.