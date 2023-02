Prawdopodobnie już jutro znów będzie można wędrować nad Morskie Oko w Tatrach. Po ostatnich dużych opadach śniegu droga była zamknięta ze względu na zagrożenie lawinowe. W trzech miejscach na szlak, którym wędrują zazwyczaj tłumy turystów, zeszły lawiny, w tym jedna olbrzymia. Dzisiaj pługi pojechały udrożnić przejazd, ale tylko do pierwszego lawiniska.

Władze TPN zdecydowały o otwarciu większości szlaków turystycznych i narciarskich / Grzegorz Momot / PAP

Pługi wirowe odśnieżają dojazd do Włosienicy. Jeśli będzie to możliwe, dojadą dalej, ale tylko do terenów bez lawiniska. Jeżeli chodzi o samo lawinisko, to pracuje tam ekipa Tatrzańskiego Parku Narodowego, która stara się udrożnić przejście.

Ewentualna decyzja o przekopaniu drogi dojazdowej zapadnie w późniejszym terminie. Na terenie, gdzie zeszła lawina, leży kilka metrów śniegu, połamane drzewa i kamienie. Drzewa trzeba przecinać ręcznie, do usunięcia sprzętu potrzebny jest ciężki sprzęt. Udrożnienie drogi potrwa przynajmniej kilka dni.

Dojazdu do schroniska w najbliższym czasie na pewno nie będzie. Co do ruchu turystycznego, to decyzja zostanie podjęta jutro - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Nawet jeżeli szlak zostanie otwarty, to turyści muszą liczyć się z tym, że będą przedzierać się przez 3 lawiniska. Droga do pokonania będzie znacznie trudniejsza niż zazwyczaj.