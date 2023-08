Policjanci zatrzymali 49-latka, który włamał się do skarbony w jednym z kościołów na terenie Nowego Sącza i ukradł z niej pieniądze. Sprawcy, za kradzież z włamaniem, grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

10 sierpnia w jednym z kościołów w Nowym Sączu doszło do kradzieży z włamaniem do drewnianej skarbony na datki. Włamywacz wszedł do kościoła, następnie wyłamał w skarbonie drzwiczki i ukradł znajdujące się w niej pieniądze - 1500 zł.

Dzięki zapisowi kamer monitoringu policjantom szybko udało się ustalić tożsamość podejrzanego mężczyzny.

13 sierpnia funkcjonariusze złożyli 49-letniemu sądeczaninowi wizytę. Mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie Nowego Sącza i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Złodziej usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo może mu grozić nawet do 10 lat więzienia.