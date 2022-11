Stacje narciarskie na Podhalu rozpoczęły w sobotę sztuczne śnieżenie stoków. Armatki śnieżne pracują m.in. na Gubałówce i pod Nosalem w Zakopanem, w Białce Tatrzańskiej i Jurgowie.

/ PKL Gubałówka / Facebook

Narciarze mogą już zacząć ostrzyć narty. Dzisiaj na Podhalu rozpoczęło się sztuczne naśnieżanie stoków.

W ostatnich dniach temperatura pod Tatrami spadła poniżej zera stopni C., a to pozwoliło na uruchomienie armatek śnieżnych. Dodatkowo zaczął intensywnie padać śnieg. Ujemne temperatury pod Tatrami zapowiadane są również na najbliższe noce, a w dzień termometry mają pokazywać maksymalnie do 4 st., co również powinno pozwolić na sztuczne śnieżenie stoków narciarskich.

Jeżeli taka aura się utrzyma, to pierwsze wyciągi narciarskie na Podhalu ruszą 6 grudnia.

Ceny skipassów na nadchodzący sezon wzrosły średnio o ok. 20 proc. w stosunku do ubiegłego sezonu.

Za całodzienną jazdę w sezonie wysokim, zapłacimy 155 zł, czyli o 30 zł więcej. Cena za karnet siedmiodniowy wzrosła z 680 zł do 870 zł – wynika z cennika skipassów Tatry Super Ski, które obejmują 18 największych stacji narciarskich na Podhalu.