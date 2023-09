W czwartek rozpocznie się remont drogi do Morskiego Oka w Tatrach na odcinku 1 km - od Włosienicy w dół. Ten popularny wśród turystów trakt będzie całkowicie zamknięty, ale prace będą wstrzymane na weekend. Kolejne zamknięcie planowane jest od poniedziałku do piątku - informuje Tatrzański Park Narodowy.

Droga do Morskiego Oka (zdjęcie ilustracyjne) / Paweł Kmiecik / RMF FM

Na czwartek i piątek zaplanowano frezowanie i usuwanie starej nawierzchni. Przejście piesze będzie możliwe, ale w tych dniach nie będą kursowały przewozy konne.

W sobotę i niedzielę prace nie będą prowadzone, a ruch pieszy i kołowy będzie się odbywał normalnie.

Jeżeli pogoda pozwoli, to prace zostaną wznowione w poniedziałek 18 września i potrwają do piątku 22 września - na te dni zaplanowano kładzenie nowej nawierzchni. Z tego powodu planowane jest całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka na odcinku Wodogrzmoty Mickiewicza - Włosienica. Zarówno ruch pieszy jak i kołowy będzie niemożliwy.

Turyści będą mogli jedynie poruszać się na odcinku od Palenicy Białczańskiej do zielonego szlaku w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich, a także do Roztoki. Z kolei do Morskiego Oka dojście będzie możliwe jedynie od strony Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę Roztocką oraz przez Szpiglasową Przełęcz.

Z uwagi na zmieniająca się pogodę zaplanowany harmonogram prac na drodze do Morskiego Oka może ulec zmianie. Parkingi w rejonie szlaku do Morskiego Oka, czyli na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polany będą otwarte przez cały czas trwania remontu.