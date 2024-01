Już w piątek do Wisły (woj. śląskie) zjadą się kibice skoków narciarskich (nie tylko) z całej Polski. Odbędą się wtedy kwalifikacje do Pucharu Świata. Miasto, by ułatwić dotarcie kibicom na skocznię im. Adam Małysza, przygotowało specjalny transport.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich w Wiśle / Grzegorz Momot / PAP Wisłę opanują w weekend fani skonów narciarskich. Był ułatwić im dotarcie na konkursu Pucharu Świata władze miasta przygotowały specjalną komunikację autobusową. Wisła wychodzi naprzeciw także kibicom, którzy chcieliby dostać się na skocznię transportem zbiorowym. W sobotę i niedzielę będzie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa dowożąca fanów do Malinki. Przystanek startowy to ulica 1 Maja, czyli sam deptak, przy szkole podstawowej, a przystanek końcowy to skrzyżowanie ulicy Malinka z ulicą Czarne. Po drodze kierowcy będą zabierali też kibiców z przystanku przy rondzie na Oazie - można przeczytać w komunikacie Urzędu Miejskiego w Wiśle. W piątek na obiekcie im. Adama Małysza odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, zaś w sobotę kibice będą oglądać zmagania duetów. Tradycyjnie, po zakończeniu kwalifikacji, najlepsi zawodnicy otrzymają plastrony startowe w centrum miasta. Tym razem uroczystość odbędzie się nie w amfiteatrze, który jest remontowany, a na najważniejszym placu miasta (tzw. rynku). Zapraszamy kibiców już w piątek na godzinę 19, by wspólnie oczekiwać przyjazdu najlepszej dziesiątki po kwalifikacjach. Będzie można się rozgrzać w rytmach muzyki, ale przede wszystkim zobaczyć z bliska czołowych skoczków, być może zrobić sobie wspólne zdjęcie czy zdobyć autograf - poinformował Tadeusz Papierzyński z wiślańskiego magistratu. Zawody w Wiśle w tym sezonie to jeden z elementów PolSKI Turniej 2024. W jego skład wejdą jeszcze zawody w Szczyrku oraz Zakopanem. Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, do której zaliczane będą wyniki dwóch najlepszych reprezentantów z kwalifikacji i konkursów indywidualnych oraz rywalizacja duetów (w Wiśle) i konkurs drużynowy (w Zakopanem). Do piątkowych kwalifikacji na obiekcie im. Adama Małysza ma przystąpić dziewięciu reprezentantów Polski. Wisła (HS134). Oto harmonogram turnieju: 12 stycznia (piątek): 16:00 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje 13 stycznia, sobota: 15:00 - seria próbna

16:00 - konkurs duetów 14 stycznia, niedziela:

15:00 - seria próbna

16:00 - konkurs indywidualny Szczyrk (HS104). 16 stycznia, wtorek: 16:00 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje 17. stycznia, środa: 16:30 - seria próbna

17:30 - konkurs indywidualny Zakopane (HS140). 19 stycznia, piątek: 15:30 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje 20 stycznia, sobota: 15:00 - seria próbna

16:00 - konkurs drużynowy 21 stycznia, niedziela: 15:00 - seria próbna

