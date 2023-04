49-letni, nietrzeźwy kierowca uciekając przed policją wskoczył do Dunajca. Silny nurt przewrócił go i mężczyzna zaczął tonąć. Uratował go policjant.

Dunajec / Shutterstock Policyjny patrol w Jazowsku próbował zatrzymać do kontroli samochód, w którym dzień wcześniej znaleziono środki odurzające. Kierowca na widok radiowozu przyśpieszył i zaczął uciekać. Kierowca wjechał w drogę gruntową, a potem ścieżkę rowerową zjechał nad Dunajec. Tam mężczyzna porzucił samochód i uciekał dalej pieszo, po czym wszedł do rzeki, by przejść na drugą stronę - informuje Aneta Izworska z sądeckiej policji. Silny nurt rzeczny przewrócił 39-latka i mężczyzna zaczął dryfować na plecach, a jego głowa momentami znajdowała się poniżej lustra wody. Jeden z policjantów widząc, co się stało, wszedł do wody, by ratować topiącego się mężczyznę. Nurt przewrócił również jego, ale zdołał odzyskać równowagę, chwycił mężczyznę i wyciągnął go na brzeg. 49-letni sądeczanin miał w organizmie 1,3 promila alkoholu. Wsiadając za kierownicę złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i złamanie zakazu prowadzenia. Grozi mu do 5 lat więzienia.



mł. insp. Sebastian Gleń Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie