Przedłuży się remont ulicy Chramcówki - jednej z dwóch najważniejszych tras wjazdowych do Zakopanego. Pierwotnie zakładano, że remont nawierzchni zakończy się do 1 sierpnia, teraz jednak wiadomo, że sam remont, jak i związane z nim utrudnienia potrwają do 5 sierpnia.

/ Shutterstock Remont ulicy Chramcówki powoduje spore utrudnienia dla kierowców i właściwie codziennie w tym miejscu tworzą się spore korki. Teraz Urząd Miasta Zakopane poinformował, że z uwagi na trwające roboty związane z przebudową sieci oraz kontynuacją robót drogowych przejazd z ul. Chramcówki na ul. Gimnazjalną pozostanie zamknięty do 05.08.2022 r. W związku z tym w dalszym ciągu obowiązywać będzie, wprowadzona wcześniej, tymczasowa organizacja ruchu, która umożliwia ruch dwukierunkowy na ul. Gimnazjalnej z wjazdem od strony ul. Sienkiewicza. Ponadto przewiduje się czasowe zamknięcie ul. Chramcówki na czas ułożenia mieszanki mineralno-asfaltowej. Za wszelkie utrudnienia zakopiański magistrat przeprasza oraz prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót. Zobacz również: Wyścig Górski Limanowa startuję już w sobotę

