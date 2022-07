Jedna z największych imprez wakacyjnych na Podhalu już w najbliższym tygodniu. Po raz 47. w Poroninie organizowane jest Poroniańskie Lato. Zabawa będzie trwała cztery dni.

Poroniańskie Lato to cztery dni dobrej zabawy i spotkania z autentycznym folklorem - reklamują imprezę organizatorzy. I rzeczywiście mieszanka artystów, regionalistów, twórców ludowych i sportowców zapewni zabawę każdemu, bez względu na wiek, płeć i pochodzenie. Będzie coś dla górali, ale też dla ceprów spragnionych kontaktu z góralską kulturą.

Koncerty, występy zespołów regionalnych, zagroda bacowska, zabawa jak za dawnych lat, konkurs na najpiękniejszy warkocz - to tylko część z wielu atrakcji, które przygotowali organizatorzy.

Poroniańskie Lato jest największym wydarzeniem, organizowanym przez gminę Poronin. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To impreza rodzinna, z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów.

47. edycja tego wydarzenia rozpocznie się w czwartek 21 lipca i potrwa do niedzieli 24 lipca. Od wielu lat Poroniańskie Lato połączone jest z odpustem parafialnym. Dlatego w drugim dniu imprezy w kościele w Poroninie zostanie odprawiona msza św. odpustowa. Po niej będzie okazja, by obejrzeć barwny korowód weselny, który przejedzie ulicą Piłsudskiego - od kościoła do Białego Dunajca i z powrotem do centrum Poronina. W korowodzie uczestniczyć będzie zespół „Regle”. Na scenie plenerowej przy Gminnym Ośrodku Kultury zespół przedstawi fragment wesela góralskiego.

Jednym z głównych punktów programu będą XX Konkurs na najpiękniejszy warkocz oraz wybór honielnika, czyli młodego pomocnika bacy. Kto w tym roku zdobędzie zaszczytne tytuły?

Podczas Poroniańskiego Lata nie zabraknie koncertów i zabawy góralskiej z zespołem Hajlandery, stylizowanej na dawne czasy. Gwiazdami tegorocznej edycji będą zespoły Redlin, Future Folk oraz Marcin Sójka - zwycięzca 9. Edycji The Voice of Poland.

To wydarzenie, które łączy pokolenia, okazja do rodzinnego spędzania czasu. Można się zetknąć też z prawdziwą góralszczyzną w czystej postaci. Program opiera się na tradycyjnych występach, co jest atrakcją nie tylko dla turystów, ale również dla miejscowych. Mieszkańcy bardzo lubią oglądać dzieci i swoich znajomych na scenie. W programie mamy również propozycje dla tych, którzy koncertowo lubią spędzać czas - mówi Anna Malacina-Karpiel, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Warto podkreślić, że Poroniańskie Lato po raz pierwszy odbędzie się na zrewitalizowanym terenie wokół GOK-u. Miejsce to przyciąga uwagę i spotyka się z pozytywnymi opiniami po remoncie - dodaje.

Nowość w tegorocznym programie to zagroda bacowska, która z pewnością przyciągnie zwłaszcza najmłodszych uczestników Poroniańskiego Lata.

Organizatorzy zaplanowali również coś dla miłośników sportu - turniej piłki nożnej na gminnym stadionie i ogólnodostępną ściankę wspinaczkową przy remizie OSP w Poroninie.

Program 47. Poroniańskiego Lata

21 lipca (CZWARTEK)

15:30

Zbiórka przy Wańkówce, na terenie GOK-u w Poroninie

* Podsumowanie konferencji z okazji 95-lecia Związku Podhalan w Poroninie

* Przejście na cmentarz i uczczenie pamięci Zasłużonych dla Związku Podhalan

17:30

Spotkanie autorskie z dr hab. Stanisławą Trebunią-Staszel; promocja książki ,,Rodzinne zwyczaje i obrzędy” (świetlica GOK-u w Poroninie)

22 lipca (PIĄTEK)

Kościół Parafialny w Poroninie

10:30 Zbiórka pocztów sztandarowych

11:00 Msza Święta odpustowa

13:00 Przejazd korowodu weselnego ulicą J. Piłsudskiego Scena Plenerowa przy GOK-u w Poroninie

14:00 Fragment wesela góralskiego w wykonaniu zespołu Regle

15:00 Uroczyste otwarcie 47. Poroniańskiego Lata

* Reglański Zbyrk - muzyka góralska Dawida Czernika

* Wręczenie nagród w konkursie na plakat 47. Poroniańskiego Lata

15:20 XX Konkurs na Najpiękniejszy Warkocz Poroniańskiego Lata - prezentacja kandydatek

15:40 Koncert skrzypcowy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zakopanem, Filia w Poroninie pod kierownictwem Krzysztofa Leksyckiego

16:00 Pasowanie na Honielnika

16:30 Występ zespołu Regle

17:15 Pasowanie na Prymistę

18:00 Ogłoszenie wyników XX Konkursu na Najpiękniejszy Warkocz Poroniańskiego Lata

18:30 Koncert zespołu REDLIN

20:00 Pokaz ratownictwa medycznego

21:30 Koncert zespołu FUTURE FOLK

23:00 Festyn z DJ-em

23 lipca (SOBOTA)

10:00 Turniej piłki nożnej o Puchar Poroniańskiego Lata (Gminny Stadion Sportowy)

12:00 Wspinanie na ścianie (Ścianka wspinaczkowa obok remizy OSP w Poroninie)

20:00 Zabawa góralska „Jak za downyk casów” z zespołem HAJLANDERY

24 lipca (NIEDZIELA)

12:00 Przegląd Zespołów Regionalnych

* Małe Regle z Poronina

* Regle z Poronina

* Mali Bystrzanie z Nowego Bystrego

* Mały Zbójnicek z Zębu

* Zawrat z Bustryku

15:00 Występ Zespołu góralskiego im. Klimka Bachledy z Zakopanego

16:00 Koncert zespołu Zodyma

17:30 Koncert zespołu Paka Band

18:45 Animacje dla dzieci z grupą Ence Pence

21:00 Koncert MARCINA SÓJKI

23:00 Zakończenie 47. Poroniańskiego Lata