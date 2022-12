Na stokach narciarskich w Zakopanem doszło do pierwszych poważnych wypadków. Ucierpiało roczne dziecko i kobieta w siódmym miesiącu ciąży. Policja apeluje o bezpieczeństwo.

Wczoraj tatrzańscy policjanci interweniowali na stokach narciarskich w związku z wypadkami, do których tam doszło. Jak mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek, "w tych dwóch przypadkach chyba zabrakło rozsądku i wyobraźni".

Wyobraźni, to mówię o opiece nad rocznym dzieckiem, które było puszczane na stoku narciarskim, w pobliżu parkingu, na saneczkach. Niestety dziecko uderzyło w stojak z nartami, doznało obrażeń, konieczna była interwencja Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na szczęście nic poważnego się nie stało - podkreśla rzecznik w rozmowie z RMF FM.

Do kolejnego zdarzenia doszło w Zakopanem, gdzie na jednym ze stoków narciarskich zderzyły się dwie osoby. Jednym z narciarzy była kobieta w ciąży. Na szczęście dzięki szybko udzielonej pomocy nic poważnego jej nie zagraża - zaznacza.

To pokazuje jednak, jak ważne jest przestrzeganie tego, jak zachowywać się na stoku, jak zwracać uwagę na pierwszeństwo i bezpieczeństwo - dodaje.

W czasie ferii zimowych na stokach narciarskich ponownie pojawią się patrole policji na nartach, które będą kontrolowały osoby łamiące obowiązek jazdy w kasku i zakazu jazdy po alkoholu.

Funkcjonariusze apelują: "Od twojego zachowania na stoku zależy bezpieczeństwo twoje i innych osób":

1. Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.

2. Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.

3. Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.

4. Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.

5. W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.

6. Zjeżdżaj z góry tak, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.

7. Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.

8. Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.

9. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.

10. Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.

11. W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.

12. Szanuj przyrodę.

13. Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.

14. W samochodzie nie zostawiaj w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów.

15. Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.

16. Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby, z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku)

17. Pobierz aplikację RATUNEK - dzięki niej ratownicy będą znali dokładne położenie miejsca wypadku