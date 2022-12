Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski został odwołany. Rady nadzorcze usunęły go właśnie zarówno z funkcji szefa narodowego przewoźnika i Polskiej Grupy Lotniczej.

Rafał Milczarski na zdj. z 2021 r. / Leszek Szymański / PAP

Rady Nadzorcze PLL LOT i PGL podjęły w środę decyzje o odwołaniu pana Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa zarządu obu spółek. Członkowie Rad Nadzorczych dziękują za dotychczasową współpracę oraz wkład w rozwój PLL LOT i PGL w ostatnich latach - poinformował PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Do czasu wyłonienia nowych prezesów, do pełnienia tej funkcji Rada Nadzorcza PLL LOT oddelegowała przewodniczącą Katarzynę Lewandowską. Do kierowania PGL oddelegowana została przewodnicząca Elżbieta Bugaj.

Według ustaleń RMF FM, głównym powodem odwołania Milczarskiego jest konflikt z Ministerstwem Aktywów Państwowych, ale też narastająca irytacja wynikająca z mnożących się konfliktów.

Rafał Milczarski kierował LOT-em od 2016 roku. Od razu poszedł na wojnę ze związkami zawodowymi działającymi w spółce i z większością personelu. Ciągłe protesty wokół zatrudniania pracowników na umowach śmieciowych i na samozatrudnieniu nie służyły spółce.