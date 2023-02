Niemal 18 metrów wysokości ma drewniana wieża obserwacyjno-widokowa w Jordanowie koło Rabki-Zdroju, z której widać Beskidy, a - przy sprzyjającej pogodzie - również Tatry. Wieża jest podświetlona, wyposażona w lunetę, mapy widokowe i system kamer. Jest już otwarta.

Uroczyste otwarcie wieży odbyło się we wtorek, 31 stycznia. Wieża ma wysokość 17,98 metrów, długość - 10,74 m, a szerokość - 8,19 m.

Koszt jej powstania wyniósł 1 275 762,34 zł i w całości został pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W uroczystym otwarciu wieży uczestniczyli posłowie Władysław Kurowski i Krzysztof Kozik oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Niemal co druga gmina górska w Polsce położona jest w naszym województwie. Ponad 90 proc. powierzchni Małopolski leży powyżej 200 m n.p.m. Ok. 30 proc. stanowią góry, czyli miejsca położone wyżej niż 500 m n.p.m. Jednym z takich szczytów jest Hajdówka, gdzie powstała właśnie wieża obserwacyjno-widokowa. To kolejna atrakcja turystyczna, której budowa możliwa była dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach inwestycji wykonano roboty ziemne i żelbetowe, izolację fundamentów, konstrukcję wieży, instalacje elektryczne wraz z instalacją odgromową, a także m.in. wykonano chodnik do wieży, miejsca postojowe dla samochodów i ogrodzenie terenu.