Od poniedziałku rusza kompleksowa modernizacja ulic Żeromskiego i Pocztowców w Zakopanem. Wymieniona zostanie nie tylko nawierzchnia jezdni, krawężniki i chodniki, ale też infrastruktura techniczna: kanalizacja i sieć wodociągowa.

/ Shutterstock

Podczas prac zbudowana zostanie kanalizacja burzowa i kanał technologiczny. Oświetlenia uliczne zyska nowoczesne, energooszczędne oprawy typu LED.

Na ul. Żeromskiego zostanie dodatkowo wykonany ciąg pieszo-rowerowy.

Prace powinny zakończyć się w grudniu, choć jak zaznacza inwestor w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności termin realizacji może ulec wydłużeniu.

Całkowita wartość tych inwestycji to 6,5 mln złotych, z czego ok. 2 mln 415 tysięcy złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta Zakopane.