Od dzisiaj w Zakopanem obowiązują nowe strefy parkowania i nowe stawki za pozostawienie samochodu na miejskich parkingach. Jest drożej niż wcześniej, ale turyści szczerze przyznają, że dużej różnicy nie zauważyli, a zaparkować gdzieś muszą.

/ Shutterstock

Stawki są podobne do tych trójmiejskich. Zbyt tanio nie jest, ale plus jest jeden: w weekendy tu się nie płaci, a u nas płacimy. Wiadomo, że inaczej na to patrzymy. Jesteśmy tu, musimy gdzieś zaparkować, więc się na to godzimy - mówiła naszemu reporterowi turystka z Gdyni.

Zamiast dwóch podstref parkowania w Zakopanem są teraz cztery. Różnicę powinny zauważyć mieszkańcy Zakopanego, którzy za pierwszą godzinę parkowania nie płacą. Użytkowników Zakopiańskiej Karty Mieszkańca obowiązują dotychczasowe stawki: 1 h - 3,00 zł, 2 h - 3,50 zł, 3 h - 4,30 zł. Mogą też, raz w ciągu dnia parkować auto za darmo przez 60 minut w podstrefach A, B i C na podstawie uzyskanego w parkomacie bezpłatnego biletu. Dla mieszkańców wyznaczono też miejsca przy budynkach użyteczności publicznej:

ul. Gimnazjalnej - obok budynku ZUS-u / Sądu Rejonowego Zakopane,

ul. Sienkiewicza - obok budynku Sądu Rejonowego Zakopane,

ul. Kościuszki - obok budynku Urzędu Miasta Zakopane,

ul. Kościuszki - obok budynku Banku Spółdzielczego ul. Kościuszki 2,

ul. Zaruskiego - obok budynku POCZTY POLSKIEJ na Krupówkach,

Al. 3-go Maja górne - na parkingu pod przystankiem autobusowym,

Al. 3-go Maja górne - naprzeciwko budynku BANKU PKO BP.

Ci, którzy Karty Mieszkańca nie mają, zapłacą tak jak turyści, od 3,5 zł do 5 zł za pierwsza godzinę postoju.