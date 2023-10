Mieszkańscy małopolskiego Leluchowa w powiecie nowosądeckim protestowali nocą przeciwko zamknięciu tamtejszego drogowego przejścia granicznego ze Słowacją.

O północy Polska wprowadziła tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją, niektóre przejścia zostały zamknięte.

Protest mieszkańców i przedsiębiorców w Leluchowie

W nocy w Leluchowie około 150 osób - mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców - zablokowało graniczny most.

My w Leluchowie prowadzimy ok. 50 punktów handlowych. Mieszkańcy i lokalne przedsiębiorstwa zakupiły towar, m.in. owoce, warzywa, surowe mięso oraz żywe kwiaty i z godziny na godzinę dostali informację, że będą musieli coś z tym towarem zrobić, nie wiadomo co - wyjaśniał w Radiu RMF24 sołtys Leluchowa Robert Mitro.

Sołtys Leluchowa dodał, że 99 procent klientów w Leluchowie to Słowacy.

Na przejściu założona jest bariera, jest nasze wojsko, mundurowi są w pełnym uzbrojeniu - opowiadał Mitro.

Szefernaker: Szukamy rozwiązania

O protest mieszkańców Leluchowa pytany był dziś także Paweł Szefernaker, gość Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24. Tam rzeczywiście w nocy była spokojna manifestacja mieszkańców, był komendant placówki Tarnów z Karpackiego Oddziału. Szukamy rozwiązania, żeby problem, który się tam pojawił, jak najszybciej rozwiązać - zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.



Szefernaker powiedział, że w tej chwili przekraczać granicę ze Słowacją można tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Tam, gdzie są pozamykane szlaki, tam nie można przekraczać granicy. Dziś mamy 8 drogowych przejść granicznych na granicy ze Słowacją, 3 kolejowe i 11 pieszych. I tylko w tych miejscach można przekraczać granicę - mówił.

Służby na granicy w Leluchowie / Gorąca Linia RMF FM

Kontrole na granicy ze Słowacją

Od północy z wtorku na środę obowiązują kontrole na granicy polsko-słowackiej. Do Polski można dostać się od naszego południowego sąsiada tylko przez wyznaczone przejścia graniczne. Decyzja władz jest uzasadniana potrzebą ograniczenia przemytu migrantów tzw. szlakiem bałkańskim. Przez najbliższych 10 dni utrudnienia dotkną jednak także osób korzystających z małego ruchu granicznego czy przekraczających dotychczas granicę na tatrzańskich szlakach turystycznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywróceniu tymczasowo kontroli granicznej ze Słowacją opublikowano we wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje ono od północy w środę (4 października) przez 10 dni - do 13 października.

"W okresie od dnia 4 października 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób na granicy państwowej z Republiką Słowacką" - zapisano w rozporządzeniu "w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną".

Rozporządzenie przewiduje, że "zakres kontroli granicznej osób, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej".

W dokumencie wskazano przejścia graniczne, którymi można przekraczać granicę Słowacji z Polską.

Są to drogowe przejścia Barwinek i Radoszyce (woj. podkarpackie), Muszynka, Piwniczna Zdrój, Jurgów i Chyżne (woj. małopolskie), Korbielów i Zwardoń (woj. śląskie). Kolejowe przejścia graniczne ze Słowacją to Łupków (Podkarpackie), Muszyna (Małopolskie) i Zwardoń (Śląskie) - wynika z załącznika do rozporządzenia.

Przejścia drogowe otwarte są całodobowo i dostępne dla ruchu osobowego i towarowego zgodnie z parametrami danej drogi, a kolejowe dla ruchu osobowego i towarowego - w godzinach otwarcia stacji kolejowych.

Otwartych będzie 11 pieszych przejść granicznych, ale przeznaczone będą wyłącznie dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci oraz ich małżonków i dzieci.

Zgodnie z rozporządzeniem to otwarte całodobowo przejścia: Ożenna (Podkarpackie), Konieczna, Leluchów, Niedzica, Łysa Polana, Chochołów i Winiarczykówka (Małopolskie), Ujsoły, Bór, Zwardoń i Jaworzynka (Śląskie).