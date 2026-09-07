Nocne zamknięcia tunelu na zakopiance. Kierowców czekają objazdy

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Kierowcy korzystający z zakopianki muszą przygotować się na nocne zmiany organizacji ruchu. W tunelu im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym zaplanowano prace serwisowe, które będą wiązały się z czasowym zamknięciem poszczególnych nitek oraz objazdami.

Nocne utrudnienia na zakopiance; tunel pod Luboniem Małym będzie czasowo zamykany (fot. Jan Graczynski)

Nocne utrudnienia na zakopiance; tunel pod Luboniem Małym będzie czasowo zamykany (fot. Jan Graczynski) / East News

W nocy z poniedziałku na wtorek (z 7 na 8 września), w godz. 22:00-6:00, nie będzie można przejechać tunelem w kierunku Nowego Targu. Dodatkowo między 1:30 a 2:00 zamknięta zostanie także nitka w stronę Krakowa.

Z kolei w nocy z wtorku na środę (z 8 na 9 września), w godz. 22:00-6:00, zamknięty będzie przejazd w kierunku Krakowa. Od 1:30 do 2:00 drogowcy wstrzymają również ruch w stronę Nowego Targu.

Objazdy przez Mszanę Dolną

Samochody jadące w kierunku Nowego Targu będą kierowane na węźle Lubień drogą wojewódzką nr 968 do Mszany Dolnej. Następnie objazd poprowadzi drogą krajową nr 28 do węzła Skomielna Biała.

W przeciwnym kierunku trasa zastępcza będzie prowadzić od węzła Skomielna Biała drogą krajową nr 28, a później drogą wojewódzką nr 968 do węzła Lubień.

Kontrola systemów bezpieczeństwa

Podczas nocnych prac sprawdzane będą m.in. instalacje oświetlenia, zasilania, sterowania, wentylacji, klimatyzacji i monitoringu. Kontrolą objęte zostaną też czujniki, system nagłośnienia oraz łączności.

Tunel jest monitorowany przez całą dobę. Zainstalowane w nim czujniki mierzą m.in. stężenie dwutlenku azotu i dwutlenku węgla, temperaturę oraz przejrzystość powietrza, a także prędkość wiatru.

Liczący 2058 metrów tunel pod Luboniem Małym został oddany do użytku w listopadzie 2022 roku.