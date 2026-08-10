54 tysiące samochodów w jeden dzień. Historyczny rekord w tunelu na zakopiance

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W minioną niedzielę padł historyczny rekord natężenia ruchu w tunelu na zakopiance. Przez tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym przejechało aż 54 829 samochodów, co jest najwyższym wynikiem od momentu otwarcia tej kluczowej inwestycji drogowej. Nowy rekord ustanowiono tuż przed długim weekendem sierpniowym, potwierdzając rosnące znaczenie tej trasy dla podróżujących na południe Polski.

Historyczny rekord na zakopiance

W niedzielę, 9 sierpnia, przez tunel na zakopiance przejechało aż 54 829 samochodów. To absolutny rekord od momentu oddania do użytku tego kluczowego odcinka drogi ekspresowej S7. Poprzedni rekord, ustanowiony rok wcześniej, został pobity o niemal 1,7 tysiąca pojazdów. Tak wysokie natężenie ruchu to efekt zarówno sprzyjającej pogody, jak i zbliżającego się okresu wzmożonych wyjazdów turystycznych.

Statystyki ruchu – kiedy tunel jest najbardziej oblegany?

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, średnio każdego dnia tunelem na zakopiance przejeżdża 26,4 tysiąca pojazdów. Jednak to właśnie sierpień jest miesiącem, w którym notuje się największy ruch – w 2025 roku średnia dzienna liczba przejazdów wyniosła aż 37,6 tysiąca. Dla porównania, w marcu ruch jest znacznie mniejszy i wynosi przeciętnie 19,4 tysiąca samochodów na dobę.

Wyjątkowo intensywny ruch obserwowany jest także podczas ferii zimowych. W ciągu pierwszych dwóch tygodni tegorocznych ferii tunelem przejechało prawie 400 tysięcy samochodów, a tylko w pierwszy weekend ferii odnotowano ponad 77 tysięcy przejazdów – niemal dwukrotnie więcej niż w standardowy weekend.

Wakacyjne rekordy i znaczenie tunelu dla regionu

W ubiegłoroczne wakacje, w lipcu i sierpniu, tunelem przejechało ponad 2,1 miliona pojazdów. Próg 40 tysięcy przejazdów na dobę był przekraczany aż dziesięciokrotnie, co pokazuje, jak ogromne znaczenie ma ten obiekt dla podróżujących na południe Polski. Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym, o długości 2058 metrów, jest jednym z najważniejszych elementów nowej zakopianki.

Obiekt został oddany do użytku 12 listopada 2022 roku i od tego czasu znacząco skrócił czas przejazdu w kierunku Podhala, poprawiając płynność ruchu na trasie Kraków – Zakopane. Budowa odcinka S7 Lubień – Rabka-Zdrój, którego częścią jest tunel, kosztowała ponad 2,5 miliarda złotych i była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Tunel pod Luboniem Małym to nie tylko rekordy natężenia ruchu, ale także nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Wyposażony jest w zaawansowane systemy wentylacji, monitoringu oraz oświetlenie.